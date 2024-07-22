Более тысячи поддельных дипломов вузов выявили в РК

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Нацдоклад о противодействии коррупции за 2023 год опубликовала Антикоррупционная служба, передает коррепондент Kazpravda.kz

Согласно докладу, в рамках анализа путем направления запросов в учебные заведения установлено 1 143 диплома, выдача которых учебными заведениями не подтверждена. Из них 1 028 – работники сферы образования, 78 – здравоохранения,

31 – квазигосударственного сектора, 6 – госслужащие.

Как следствие, установлен аномальный двукратный рост количества выпускников в 10 вузах: 2020 г. – 24 113, 2021 г. – 45 947, 2022 г. – 49 60.

В отдельных из них – в 4 раза (если в 2020 году в «Шымкентском университете» было выпущено 2 002 студента, то в 2021 году – 8 213).

Также выявлено 1 243 выпускника, получивших высшее образование всего за 1 год (вместо установленных для них 2-5 лет). В связи с этим введена норма, согласно которой вузы несут ответственность за внесенные сведения в Национальную образовательную базу данных.

Ранее прокуратура Акмолинской области сообщала, что 12 псевдоучителей работали по госпрограмме «С дипломом в село».