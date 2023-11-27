12 псевдоучителей работали по госпрограмме "С дипломом в село"

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По результатам проверки прокуратуры Акмолинской области выявлены "педагоги", получившие льготы с помощью поддельных дипломов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, для привлечения молодых специалистов в сельскую местность государством уделяется особое внимание и выделяются колоссальные бюджетные средства. В этих целях, с 2009 года по всей стране реализуется государственная программа «С дипломом в село», которая предоставляет возможность получить льготные кредиты и безвозмездные пособия специалистам, изъявившим желания трудиться в сельской местности.

За последние годы в сельской местности дефицит кадров был значительно нивелирован. Однако по данным прокуратуры, отдельные лица под видом «специалистов» незаконно обогащались за счет бюджетных средств, пользуясь льготными условиями. 

По результатам анализа соблюдения действующего законодательства, при предоставлении мер социальной поддержки в рамках программы, выявлены граждане, получившие льготы с помощью поддельных дипломов и нарушившие договорные обязательства.

Так, в 2021 году гражданка «К» по поддельному диплому трудоустроилась учителем биологии в учебном заведении Атбасарского района. В 2022 году для получения имущественных благ она воспользовалась тем же поддельным дипломом и приняла участие в программе, получив 4,9 млн тенге.

Аналогичной схемой воспользовались еще 12 «специалистов» в сфере образования. Общая сумма ущерба составила более 30 млн тенге. 

В настоящее время органами уголовного преследования проводятся следственные мероприятия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

#прокуратура #госпрограмма #льготы #учителя #подлог

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