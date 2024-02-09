Болезнь, о которой нужно знать всем

В Казахстане, по официальным данным, 350 тыс. игроманов.

По словам режиссера, он хочет показать проблему через историю, частично основанную на реальных событиях, где героиня прошла путь от падения до прохождения реабилитации, в финале она возвращается к нормальной жизни.

– Мы работаем с большой коман­дой консультантов, которые помогают нам разобраться в этой сложной теме, – рассказывает режиссер. – Хотя образ у нас собирательный, сценаристы и продюсеры отталкивались от судьбы реального человека, девушки, живущей в Алматы. Она и более 20 других людей с зависимостью вместе с психологами консультировали картину. Сейчас, когда актерский кастинг практически завершился (талантливая молодая актриса находится на этапе утверждения), мы уже выходим на съемочную площадку.

Наша задача – с одной стороны, сделать честный фильм, с другой – подать надежду на то, что шанс всегда есть, все зависит от человека. К сожалению, в большинстве случаев осознания зависимости, особенно у лудоманов, нет. Бывшие игроманы признавали, что такая зависимость – одна из самых страшных.

В картине будет также поднята тема отношений внутри семьи. Как выясняется, игровая зависимость формируется у ребенка до 7 лет.

– Разговаривая с консультантами-психологами, я понял, что факторов, влияющих на это, несколько, – говорит Алдияр Байракимов. – Это неполноценная семья, авторитаризм родителей и детство, проведенное в доме бабушек-дедушек, вдали от родителей. Ребенок, чувствуя себя обделенным их вниманием, во всех этих трех случаях думает, что не нужен им. Люди, которые прошли через это, делясь подробностями своего детства, признавались, что это стало для них травмой на долгие годы. Специалисты-психологи утверж­дают, что, накапливаясь, в какой-то момент эти переживания выплескиваются как вода из переполненного стакана, у человека появляется желание уйти в другую реальность, где он будет другим – успешным, уверенным в себе. Как это часто бывает, поначалу он выигрывает ставки и ему кажется, что он контролирует свою жизнь. О том, что «спусковым крючком» стала его «детская проблема», он узнает у психолога.

Как и с любой зависимостью, с лудоманией очень трудно бороться. Как сказали консультанты, выздоровлению от нее подлежат всего около 3% игроманов. Человеку, который, пройдя реабилитацию, возвращается домой, сложно держать себя в руках, потому что везде есть триггеры в виде официальной рекламы букмекерских контор.

Картина будет сниматься на севере страны – в Щучинске, где находится реа­билитационный центр для игроманов и где несколько лет назад Алдияр Байракимов снимал своего «Паралимпийца», имевшего хорошую фестивальную и прокатную судьбу. Напомним, исполнитель главной роли в этой картине актер Аскар Ильясов был отмечен призом в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Мумбае (Индия) в феврале прошлого года.