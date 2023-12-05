Больница больше не нужна?..

Трехэтажное здание на 250 коек было сдано в эксплуатацию в 2010 году. Объект расположен в Махамбетском районе и на сегодня находится на балансе Атырауского областного центра фтизиопульмонологии.

Решение построить здесь больницу было принято не случайно. В селе Сарытогай Махамбетского района на берегу Урала некогда располагался областной санаторий, где могли поправить здоровье после длительного лечения больные туберкулезом.

Многие крупные предприятия имели здесь ведомственные санатории. Поэтому и было принято решение построить вблизи села межрайонную больницу. Но вскоре ее пришлось закрыть.

Одна из главных причин – инновации в медицине, разработка и внедрение новых методов лечения туберкулеза. Некогда на обнаружение болезни уходило три месяца. При этом на время подтверждения диагноза больных изолировали. Позже срок сократили до двух недель.

Сейчас же, используя современные технологии, точный диагноз врачи могут поставить уже за несколько часов, и больных практически не изолируют, если форма болезни не представляет угрозы для окружающих.

Как рассказывает директор Атырауского областного центра фти­зиопульмонологии Жанабай Сагиев, официально больница в Махамбетском районе закрылась в 2016 году. Однако во время пандемии она принимала больных COVID-19.

– Чтобы принимать больных с коронавирусной инфекцией, необходим был ремонт здания. На спонсорские средства в 2020 году его отремонтировали. После ремонта мы открыли инфекционное отделение на 100 мест, куда направляли коронавирусных больных с легкой формой заболевания. Но, проработав всего несколько месяцев, больница закрылась уже во второй раз. На сегодня объект пустует, но находится под охраной, – рассказал Жанабай Сагиев.

С тех пор поступило несколько обращений в управление здравоохранения с предложением передать пустую­щее здание для других целей. К примеру, использовать его под санаторий, детский сад, образовательный или учебный центр, интернат, базу отдыха.

– Многие, видимо, опасаются, что здесь лечились больные туберкулезом, и поэтому здание никак иначе нельзя применять. Но как специалист, могу с полной уверенностью заявить, что объект абсолютно безопасен. Здесь нет устойчивой формы туберкулезной палочки, которая может быть опасна. При правильной обработке и проветривании от инфекции не останется и следа, это подтвердит любой санитарный врач, – отмечает Жанабай Сагиев.

Кстати, в областном управлении здравоохранения об этой ситуации осведомлены. Окончательно решение по данной больнице пока не принято.