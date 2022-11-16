"Больницы и поликлиники устарели в Алматы" – президент поручил акимату разработать план

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Алматы, где поручил акимату разработать отдельный план строительства и модернизации медицинских учреждений, сообщает Kazpravda.kz.

"Если говорить о сфере здравоохранения города, то здесь главная задача - развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания. Поликлиники и больницы в Алматы устарели. При строительстве жилых домов не учитывается продуманное расположение социальных объектов. Прежде всего, это негативно влияет на жизнь горожан, препятствует доступности услуг для жителей и своевременному прибытию экстренных служб", – отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что акимат должен разработать отдельный план строительства и модернизации медицинских учреждений. Это позволит снизить материнскую и детскую смертность, обеспечит предупреждение тяжких заболеваний.

"Кроме того, необходимо развивать систему первичной медико-санитарной помощи. В следующем году должно начаться строительство многопрофильной больницы международного уровня. Проект должен быть реализован с помощью механизма государственно-частного партнерства. В стремительно растущих районах города необходимо строить больницы с родильными отделениями. В целях сохранения здоровья населения, помимо лечения болезней, очень важна профилактика. В связи с этим необходимо создать условия для того, чтобы жители города вели здоровый образ жизни", – указал глава государства.

Как он отметил, в настоящее время физкультурой занимается только треть алматинцев.

"В целом, в развитых городах существует такое понятие, как инфраструктура здорового образа жизни. Такая инфраструктура должна быть создана во всех районах Алматы. Сейчас спортивные объекты в городе в основном расположены в центре. В отдаленных районах их не хватает. Поэтому поручаю акимату ежегодно строить не менее трех физкультурно-оздоровительных комплексов", – заключил Касым-Жомарт Токаев.