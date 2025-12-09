Большая перестройка на «Медеу» Модернизация 9 декабря 2025 г. 5:45 8 Николай Николаев К концу 2027 года планируется завершить начатую реконструкцию высокогорного спортивного комплекса «Медеу». фото Юрия Беккера Будет благоустроена прилегающая территория, создана пешеходная зона с маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами. Предусмотрены озеленение, установка современного освещения и архитектурной подсветки, а для маломобильных групп населения смонтируют два лифта. Но самое главное – спортсмены и любители получат возможность проводить соревнования, тренировки и массовые катания на качественном льду. Планируется создание современного и энергоэффективного пространства, соответствующего международным стандартам. Обновят гостиницу, на западной трибуне будет обустроена терраса с кофейнями и зоной отдыха, а перед комплексом, над подземным паркингом, появится рекреационная зона SUN-DECK. Аким города Дархан Сатыбалды в ходе посещения «Медеу» заверил, что при модернизации будет полностью сохранен исторический облик легендарного ледового комплекса, поскольку он является частью спортивного и культурного наследия Алматы. #Алматы #Медеу #реконструкция