​«Большая пятерка» в полном составе

Традиционно начнем свой обзор с английской Премьер-лиги, являющейся на сегодня эталонной во всем мире. Здесь тон всем командам задает действующий победитель Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка Европы-2019 «Ливерпуль», который в первых 3 турах добился побед абсолютно во всех поединках, вначале разгромив «Норвич Сити» – 4:1, потом обыграв с минимальным счетом «Саутгемптон» – 2:1 и в последней встрече добившись важной победы над лондонским «Арсеналом» – 3:1.

Мерсисайдцы с учетом прошлого сезона выиграли 12-й матч в АПЛ подряд, что произошло впервые в истории клуба. Данная победная серия стала лучшей для «Ливерпуля» с тех пор, как была образована Премьер-лига. Клубный рекорд красных также составляет 12 побед подряд. Эту серию клуб выдал в 1990 году при Кенни Далглише.

Автором первого гола в ворота «канониров» стал защитник «скаузеров» Жоэль Матип, отличившийся на 41-й минуте. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. Он же на 58-й минуте оформил дубль. В концовке матча мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.

Салах сейчас мировая суперзвезда, тем неожиданнее стало сообщение о том, что «Ливерпуль» готов расстаться с этим нападающим по окончании сезона-2019/20. Интерес к 27-летнему египетскому футболисту ранее проявлял мад­ридский «Реал», однако Мохамед принял решение остаться в английской команде, в которую перешел летом 2017 года за € 42 млн. В сезоне-2018/19 египетский форвард принял участие в 51 матче во всех турнирах, стал автором 26 забитых мячей и 13 результативных передач. В текущем сезоне Салах в 3 матчах английской Премьеры уже записал на свой счет 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

«Арсенал», несмотря на поражение, все еще располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Манчестер Сити» всего на 1 очко. Между тем «шейхи из Манчестера» в воскресенье на выезде обыграли «Борнмут» – 3:1. Помог им в победе аргентинец Серхио Агуэро, отметившись дублем в матче и забив, между прочим, свой 400-й гол в карьере.

В Испании после двух туров лидерство захватили «Севилья» и столичный «Атлетико» – единственные команды, не потерявшие очки со старта сезона. «Нервионцы» на выезде обыграли «Гранаду» – 1:0, а мадридцы в гостях одолели «Леганес» – 1:0.

«Барселона» после неожиданного поражения в первом туре от «Атлетико» из Бильбао (0:1), час­тично реабилитировалась перед фанатами, разгромив дома «Бетис» – 5:2. При этом каталонский клуб впервые сумел победить в матче чемпионата страны, когда в составе не было ни аргентинца Лионеля Месси, ни уругвайца Луиса Суареса. До этого «Барселона» без этих ведущих футболистов дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Зато в составе «Барсы» блеснул новичок команды – француз Антуан Гризманн, перешедший сюда летом, который оформил дубль.

Что-то странное происходит с мадридским «Реалом», который дома сыграл вничью с «Вальядолидом» – 1:1. Негоже «королевскому клубу» терять очки с не самыми сильными соперниками.

Наконец-то стартовал и чемпионат Италии, входящий в топ-5 клубных первенств континента. Здесь ожидаемо победы на выезде добился действующий чемпион – туринский «Ювентус», который, правда, только с минимальным счетом обыграл «Парму» – 1:0. Очень результативно сыграли в Риме местная «Рома» и генуэзская «Дженоа» – 3:3, а также во Флоренции местная «Фиорентина» и неаполитанский «Наполи» – 3:4. Продолжает разочаровывать своих поклонников откровенно невыразительной игрой некогда грозный «Милан», в этот раз уступивший в гостях «Удинезе» из Удины – 0:1.

В первенстве Германии после двух туров максимальное количество очков набрали сразу 5 команд: «Боруссия» из Дортмунда, «Фрайбург», РБ «Лейпциг», «Вольфсбург» и леверкузенский «Байер», которые в очередных поединках соответственно обыграли «Кельн» – 3:1, «Падерборн 07» – 3:1, «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне – 2:1 и «Фортуну» из Дюссельдорфа – 3:1. Самый именитый немецкий клуб – мюнхенская «Бавария» – после неожиданной ничьей в первом туре с берлинской «Гертой» (2:2) добился убедительной победы во втором над «Шальке-04» из Гельзенкирхена – 3:0.

Во французской Лиге-1 пока что 9 очков после 3 сыгранных игр имеет «Ренн», в воскресенье добившийся победы на выезде над «Страсбургом» – 2:0. Его вполне могут догнать играющий сегодня вечером в Монпелье против одноименного клуба «Лион» и «Ницца», завтра принимающая у себя «Марсель». Действующий чемпион страны – парижский «ПСЖ» – между тем добился победы на своем стадионе над «Тулузой» – 4:0 и после 3 туров теперь имеет 6 очков.