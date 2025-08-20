Лучшие товары для населения, по оценке жюри, это продукция из пластмассы, туалетная бумага и салфетки, изделия из войлока. Среди продовольственных производств отличились изготовители мясопродуктов, безалкогольных напитков и натуральных соков. В специальной номинации «Лидер отрасли – партнер города» отмечены сразу 14 бизнес-структур за участие в программах развития мегаполиса.

Как отметил аким города Дархан Сатыбалды, конкурс имеет важное значение для развития предпринимательства, а победители регионального этапа получают не только признание качества своей продукции, но и несут ответственность за представление Алма­ты на национальном уровне.

Одновременно с церемонией подведения итогов прошла ярмарка алматинских производителей по проекту «Одно село – один продукт», в которой приняли участие 40 представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Среди них определены 10 лучших с правом участия в дальнейшем региональном отборе.