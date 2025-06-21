фото Игоря Бургандинова

В Астане действует центр социального обслуживания «Шарапат», где живут и получают необходимые услуги пожилые люди и лица с инвалидностью, которые остались одни и самостоятельно ухаживать за собой не могут. При этом немногие знают, что «Шарапат» – это не только стационар, но и оказание специальных социальных услуг на дому.

Заведующая отделением № 4 цент­ра «Шарапат» Раушан Баяхметова пояснила, что у них есть семь отделений, которые обслуживают 560 человек по всему городу. Посещая подопечных, соцработник оказывает социально-бытовые услуги, а это содействие в уборке жилья, приготовлении пищи, покупке продуктов и так далее. Социально-медицинские услуги – это сопровождение пожилого или человека с инвалидностью в поликлинику или больницу, вызов скорой помощи, покупка и доставка лекарств по рецепту.

– Бывает, что человек не может самостоятельно провести процедуру. И тогда наш работник помогает ему, к примеру, закапать глазные капли, нанести мазь, измерить давление. А те, кто может самостоятельно передвигаться, проходят 10-дневную реабилитацию непосредственно в нашем центре, – объясняет Рау­шан Баяхметова.

Социально-правовые услуги включают помощь в оформлении документов. Так, соцработники сопровождают подопечных в ЦОН, помогают получить ЭЦП или удостоверение личнос­ти. А социально-трудовые услуги, согласно стандарту, предполагают содействие в организации надомного труда, на деле это совместный уход за цветами или починка мебели.

Но надо понимать, что социальный работник не только делает всю работу по дому, он – собеседник, а иногда единственный человек, который может выслушать и поддержать.

– Для одиноких людей это особенно важно. Часто именно простая беседа о любимой передаче, прочитанной книге или о прошлом человека становится нужным лекарством. Мы предоставляем социально-культурные услуги, когда приглашаем наших подопечных на концерты, экскурсии в музеи, прогулки по ботаническому саду и в городских парках. Все это помогает им проживать полную жизнь, общаться с другими пенсионерами и вместе проводить время, – отмечает заведующая отделом.

У каждого соцработника по восемь получателей услуг. Они ходят к ним строго по графику: не менее двух раз в неделю. В свою очередь заведующий отделением организует и контролирует работу коллектива, ведет документацию, решает спорные ситуации.

Мы встретились с Санумкуль Жувандыковой, которая уже четвертый год работает социальным работником в «Шарапате». Раньше трудилась воспитателем в детском саду в Актобе, переехав в Астану, поняла, что ее призвание в соцработе.

– Я люблю своих подопечных, как родителей. Сама раньше ухаживала за мамой. Сейчас у меня на обслуживании восемь бабушек и дедушек, иногда больше, если коллеги в отпуске. В день посещаю четыре адреса: убираю, готовлю, покупаю продукты, помогаю с документами. На каждого подопечного уходит по два часа с учетом времени на дорогу, – рассказывает соцработник.

Вместе с Санумкуль Жувандыковой мы посетили 83-летнюю Ирину Черных. В квартире нас встретила жизнерадостная бабушка.

– Вы не обо мне пишите, а о них! – показывает она взглядом на соцработника.

Родилась Ирина Ивановна в 1941 году в поселке Балкашино, в молодости работала ветеринаром, бухгалтером, была вторым секретарем райкома комсомола... А потом она потеряла супруга и двух сыновей. Так и осталась одна.

– Вот почему я попала в «Шарапат», – делится Ирина Ивановна. – Здесь для меня как второй дом. Руководитель Раушан – словно мама для нас. Утром звонит, говорит: «Подъем! Скоро придет соцработник», – и день уже начинается бодро, есть чем заняться!

В центре Ирина Ивановна активно участвует во всех мероприятиях: концертах, экскурсиях, мастер-классах. Именно в «Шарапате» она стала рисовать и делать разные поделки.

– Еще я хожу в центр на реабилитацию: получаю парафин для коленей. Вот недавно болело плечо, делали магнитную процедуру. У меня хронический бронхит, поэтому часто прихожу на ингаляции, занимаюсь скандинавской ходьбой. И в санаторий ездить не надо – все рядом! – улыбается Ирина Ивановна.

Беседуя с бабушкой, Санумкуль Жувандыкова тут же протирает пыль в шкафу, а затем подметает и моет пол.

Заведующая отделом Раушан Баяхметова остановилась на статусе социального работника. По ее словам, многие до сих пор воспринимают их как обслуживающий персонал, но это не так.

– Наша задача – не просто прийти и убраться, – говорит специалист. – Мы объясняем, что соцработник – не бесплатная домработница, а парт­нер. Поэтому соцработник делает уборку вместе с получателем услуг, также вместе они ходят и в магазин, и в аптеку. Но, конечно, если человек тяжело болен, то соцработник все берет на себя.

При этом все оказанные услуги вносятся в цифровую платформу «Социум», что позволяет контролировать и оценивать работу.

Раушан Баяхметова считает, что работа ее – непростая, важно иметь не только физическую, но и психологическую стойкость.

– Из восьми подопечных всегда найдутся тяжелые в эмоциональном плане, – признается заведующая отделом. – Они могут звонить в любое время, требовать внимания, не задумываясь о том, что у соцработника тоже есть семья и свои заботы. Поэтому мы обучаем наших сотрудников, чтобы они правильно и грамотно реагировали на таких людей, решали любые вопросы.

Сегодня в центре «Шарапат» открывается восьмое отделение обслуживания на дому. Это значит, что еще больше одиноких пенсионеров и лиц с инвалид­ностью будут охвачены вниманием и заботой.

В Европе, как рассказывает Рау­шан Баяхметова, акцент делают на беседах и психологической поддержке. У нас же пока соцработник больше сфокусирован на быте. Но общество развивается, и отношение к этой профессии, по ее словам, меняется в сторону понимания и уважения.