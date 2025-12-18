Больше, чем просто цифры: как «Қарызсыз қоғам» выводит казахстанцев из долговой ямы

Мнения
78
Дана Аменова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов подвел итоги двухлетней реализации проекта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам мажилисмена, долговая нагрузка населения  является одной из самых болезненных тем. За два года работы проекта «Қарызсыз қоғам» стал виден реальный масштаб проблемы. Важно, что партия AMANAT смогла помочь сотням тысяч граждан.

Также он привел сухие цифры, за которыми стоят живые люди.

В частности, 845 000 человек прошли обучение. По 422 000 кредитам пересмотрены графики. 258 000 человек добились снятия арестов со счетов. Это кропотливая работа офиса партии: юристов, экспертов и консультантов, которые сопровождают человека до результата.

«Уверен, что данный проект «выстрелил» именно благодаря тому, что он был организован общественной организацией. Ведь госорганы часто ограничены жесткими процедурами, регламентами и бюрократией. Банк для них является поднадзорным субъектом, с которым они общаются языком законодательства. Партия же выступает как медиатор. Она может действовать гибче, в том числе вести прямой диалог с финансовыми институтами, поднимать неудобные вопросы и, самое главное, подходить к каждому случаю не по шаблону, а по-человечески. Госслужащий ведь должен действовать строго по инструкции, он не может «войти в положение» или позвонить в банк с просьбой «давайте найдем компромисс», – говорится в Telegram-канале

Кроме того, проект уже перерос первоначальный формат и превратился в экосистему помощи:

- Финансовая и юридическая грамотность.

- Психологическая поддержка.
- Содействие в трудоустройстве и бизнесе.

Мажилисмен подытожил тем, что проект не просто помогает «тушить пожар» долгов. Он дает удочку, выводя людей (в основном это женщины, многодетные матери) на продуктивную занятость.

#проект #долг #мажилисмен #Асхат Аймагамбетов #«Қарызсыз қоғам»

