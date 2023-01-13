Больше двух суток провел в степи заблудившийся астанчанин

Как стало известно, мужчина сбился с пути из-за метели, а к этому времени в его автомобиле закончился бензин, и разрядилась батарея мобильного телефона.

Фото: Kazpravda.kz

В Акмолинской области астанчанин заблудился и провел в степи более двух суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Астаны более двух суток провел в степи, после того, как 11 января около 15.00 выехал на автомобиле в поисках лошадей.

12 января, после того, как мужчина сообщил родным, что заблудился, близкие обратились за помощью в ОП Бурабайского РОП.

Было известно, что преодолев немало километров, мужчина сбился с пути из-за метели, а к этому времени в его автомобиле закончился бензин, и разрядилась батарея мобильного телефона. К счастью, пока работал сотовый, мужчина успел передать свое ориентировочное местоположение.

Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители срочно приступили к поискам пропавшего мужчины.

Спустя двое суток астанчанин был найден сотрудниками Бурабайского РОП в 25 км от села Алкатерек в СКО живым и невредимым, сообщили в полиции региона.