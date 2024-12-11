Больше миллиона туристов с начала года посетили Астану

Столица, Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

В 2024 году столица приняла на 12% гостей больше, чем в прошлом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-сентябре 2024 года Астану посетили 1 097 413 человек, большую их часть составляют внутренние туристы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат  

По данным городской администрации, в 2024 году туристов Астану посетило на 12% больше, чем в прошлом. Из более чем 1 млн туристов -  261 964 или 23,9% - иностранцы.

Наибольший туристический поток в Астану был зафиксирован в летние месяцы. Так, в июне город посетили 757 068 человек, в июле – 807 219, в августе – 829 627, что стало пиковым значением за год.

«Астана регулярно становится площадкой для проведения крупных международных событий. В этом году в столице прошли такие крупные мероприятия, как международные выставки Automechanika Astana 2024, Eurasian Book Fair, Astana Half Marathon, Фестиваль современной гик-культуры Comic Con с участием знаменитого датского актера Мадса Миккельсена, V-Всемирные игры кочевников, концерт Димаша Кудайбергена, Мировой Кубок Enactus по студенческому предпринимательству Enactus World Cup 2024, чемпионат мира по грэпплингу и другие мероприятия», – пишут в пресс-релизе. 

Так, 2024 год был также объявлен годом Казахстанского туризма в Китае. В рамках этого инициативного года Астаной было реализовано 6 крупных мероприятий.

Также в столичном акимате отметили, что 30 октября бренд Visit Astana стал официальным членом Всемирного туристского альянса (WTA), объединяющего более 240 компаний туристской отрасли со всего мира.

 

 

#Астана #акимат #туристы

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