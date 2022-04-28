Больше технологии

В Назарбаев Интеллектуальных школах могут появиться новые специалисты – образовательные технологи.

Новостью поделилась председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова. В Усть-Каменогорске на встрече с молодыми учителями она рассказала о любопытном опыте Эстонии. Там все, что связано с «цифрой» – программы, приложения, интернет-ресурсы, софт, их обучающие возможности – в школы «приводят» образовательные технологи.

– Все начиналось с продвинутых учителей, решивших привнести в преподавание цифровые технологии, – рассказала опытный педагог. – А сегодня в педвузах Эстонии уже выпус­кают специалистов такой квалификации. Я разговаривала с образовательными технологами в трех эстонских школах, они отлично разбираются в информатике, подсказывают, где, что и как можно использовать. В первую очередь они работают с самими учителями. Мы сейчас смотрим этот опыт и, наверное, попробуем внедрить в НИШ. Потом предложим его для общеоб­разовательных школ.

Как отметила Куляш Шамшидинова, сегодня изменения переживает сама модель общего образования. Школы становятся более технологичными, с ком­пьютерными классами, софтом, Интернетом. В связи с этим в НИШ проводят большую работу – встречаются с учителями, магистрантами, родителями. Специалисты и общественность вместе анализируют вопросы, которые нашли успешное решение, и те, что пока остаются в числе проблемных. В частности, в Усть-Каменогорске учительница младших классов назвала трудностью сокращение срока ­обучения первоклашек грамоте до двух четвертей. У многих детей в первом классе еще проблемы с речью и мелкой моторикой, им сложно освоить букварь меньше, чем за четыре месяца.

В целом, по словам руководителя республиканской сети НИШ, в числе активно обсуждаемых тем – организация командной работы, развитие абстрактного мышления у детей, способы мотивации школьников и оценивания знаний.

– Мы стремимся, чтобы учителя могли раскрыться, показать друг другу свой опыт, обменяться методическими приемами, – отметила глава АОО. – Молодым учителям важно общаться, и желательно на постоянной основе. Это помогает в работе.