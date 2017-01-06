​Большие каникулы – не для большой ракетки

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Юрий Макаров

Порадовала, например, наших мастеров большой ракетки и болельщиков в самом конце декабря Федерация тенниса Казахстана. Она сообщила о том, что все стартовые раунды командных соревнований 2017 года (Кубок федерации – среди женщин и Кубок Дэвиса – среди мужчин) наши земляки проведут на своих кортах – в Национальном теннис­ном центре Астаны. С 6 по 11 февраля в первой группе зоны Азии и Океании Кубка федерации ведущие теннисистки РК проведут ряд матчей за выход в плей-офф второй Мировой группы этих престижных соревнований. За призовые места и путевку в более высокий класс также поспорят сборные команды Узбекистана, Таиланда, Японии, Индии, Южной Кореи и Филиппин.

Второй раунд Кубка Дэвиса в зоне Азии и Океании наша мужская национальная команда проведет в столице Казахстана 7–9 апреля. На этой стадии ее соперником станет одна из двух сборных – Китая или Китайского Тайпея. Кому из них предстоит весной поехать в Астану, решит очный спор между этими командами в первом раунде, намеченный на 3–5 февраля.

Тем временем перед праздником и уже в первых числах января во многих странах были проведены (некоторые турниры до сих пор продолжаются) крупные международные состязания под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, Женской теннисной ассоциации и Международной федерации тенниса. На Новый год было жарко на кортах Брисбена и Хэппи-Вэлли (Австралия), Ченная (Индия), Дохи (Катар), Шенчженя (Китай), Окленда (Новая Зеландия), Нумеа (Новая Каледония), Бангкока и Хуахина (Таиланд)...

Как раз в Хуахине на турнире ITF Futures казахстанцем Дмитрием­ Попко и была отпразднована единственная пока наша победа в большой серии перечисленных турниров. По пути в финал Попко нанес поражения японцу Риоту Танума, вьетнамцу Нам Ли, тайцу Полу Ваттанакулу, Чанг Ян-Сонгу (Южная Корея), а в решающем матче за главный приз Дмитрий встретился с французом Фабьеном Ребула. И в этой игре Фортуна не изменила нашему земляку: выиграв со счетом 6:3, 6:4, он стал победителем соревнований.

К сожалению, это едва ли не все, что порадовало казахстанских болельщиков в последние дни. В хорошем турнире WTA Shenzhen Open (призовой фонд – 626 750 долларов) выступила Галина Воскобоева, но не слишком успешно. В женском одиночном разряде она в первом круге проиграла болгарке Цветане Пиронковой – 4:6, 7:6, 3:6, а затем в паре с китаянкой Хань Синьюнь уступила другому интернациональному дуэту – Варачая Вонг­тинчай (Таиланд) и Ю Сяоди (Китай) – 7:6, 0:6, 4:10.

Лидер нашей сборной (33-я ракетка мира) Юлия Путинцева стартовала в турнире Brisbane International с поражения от чешки Каролины Плишковой – 3:6, 1:6. В женском парном разряде казахстанская теннисистка решила попытать счастья вместе с украинкой Катериной Бондаренко, но тоже неудачно. На старте они сложили ракетки перед румынкой Ириной-Камелией Бегу и россиянкой Дарьей Касаткиной – 2:6, 0:6.

Точно такой же путь на турнире ATP Challenger в австралийском Хэппи-Вэлли проделал и наш Андрей Голубев. В одиночном разряде он не справился с хозяином корта Алексом Болтом – 4:6, 1:6, а в парном, выступая в дуэте с Владимиром Игнатиком из Беларуси, проиграл австралийскому же дуэту Маринко Матошевичу и Бредли Муслею – 7:6, 4:6, 5:10.

Не прошел квалификацию на турнир в Брисбене наш Михаил Кукушкин, проигравший в первом раунде отборочных соревнований совсем юному Алексу Де Минауру из Авст­ралии, – 4:6, 6:7...

Поражения земляков на старте большого сезона, конечно же, к новогодним подаркам не отнесешь, но надо помнить, что все сильнейшие теннисисты планеты, в том числе и наши фавориты, сейчас готовятся к первому в 2017 году турниру серии Большого шлема – Australian Open. Место встречи прежнее – Мельбурн, сроки проведения соревнований – 16–29 января. Вот там и будет ясно, как подготовлены земляки к серьезным стартам, в том числе и домашним Кубку федерации и Кубку Дэвиса.

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