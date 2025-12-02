Регионы массово переходят на сниженные ставки специального налогового режима для малого и среднего бизнеса. Согласно новому Налоговому кодексу, маслихаты получили право ежегодно до 1 декабря регулировать ставку СНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: AMANAT

Как сообщил секретарь партии AMANAT, сопредседатель Координационного совета по поддержке предпринимательства Эльдар Жумагазиев, на сегодняшний день этим правом воспользовались 172 из 210 районов и городов страны, или 82%. Из них 114 территорий (66%) установили минимальную ставку в 2%, а остальные – 3%. Особо важно, что в 13 регионах, включая Астану, Алматы и Шымкент, маслихаты полностью поддержали снижение ставки.

«Ни один регион или район не стал повышать ставку. Это очень сильный сигнал: регионы демонстрируют готовность активно поддерживать предпринимателей, а не увеличивать нагрузку на них», – сказал он.

Специальный налоговый режим является одной из самых востребованных форм налогообложения среди МСБ, потому что он прост в администрировании и напрямую влияет на расходы предпринимателя. Поэтому сокращение ставки даже на один процент может существенно изменить экономику малого бизнеса и повысить его устойчивость.

«Перед маслихатами стояла непростая задача. Нужно было одновременно расширить налоговую базу и поддержать предпринимателей. Большинство регионов нашли грамотный баланс, ориентируясь на запросы МСБ», – сказал секретарь партии.

Эльдар Жумагазиев привел пример Алматы, города, где сосредоточено около 18% всех субъектов МСБ страны. После анализа рисков маслихат предложил установить ставку 3%, что напрямую касается 200 тысяч предпринимателей. Такое решение повысит деловую активность города, вывести часть бизнеса из тени и в итоге увеличить налоговую базу, а не сократить ее.

Партия «AMANAT» имеет большинство в представительных органах: из 3415 депутатов маслихатов всех уровней 2667 или 78%, представляют партию «AMANAT». Консолидация всех депутатов от партии позволила оперативно поддержать предпринимателей по всей стране. Это прямое отражение последовательной позиции партии «AMANAT» в вопросах поддержки предпринимателей.