Большой бадминтон в Астане
Вчера в столице Казахстана прошло торжественное открытие крупного международного турнира по бадминтону Astana International Challenge 2025. В Астану съехались более 250 спортсменов из 43 стран мира, которые провели первые поединки еще в среду. География турнира очень широкая и охватывает практически все континенты. Например, Азию представляют Япония, Индия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея и другие; от Европы выступают спортсмены из Великобритании, Франции, Германии, Дании, Норвегии; от Америки и Океании заявлены игроки из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Честь нашей страны защищают 20 спортсменов, в том числе и лидер сборной, участник летних Олимпийских игр Дмитрий Панарин.