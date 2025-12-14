Большой бадминтон в Астане

Турниры
3
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Вчера в столице Казахстана прошло торжественное открытие крупного международного турнира по бадминтону Astana International Challenge 2025. В Астану съехались более 250 спортсменов из 43 стран мира, которые провели первые поединки еще в среду. География турнира очень широкая и охватывает практичес­ки все континенты. Например, Азию представляют Япония, Индия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея и другие; от Европы выступают спортсмены из Великобритании, Франции, Германии, Дании, Норвегии; от Америки и Океании заявлены игроки из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Честь нашей страны защищают 20 спортсменов, в том числе и лидер сборной, участник летних Олимпийских игр Дмитрий Панарин.

фото Игоря Бургандинова

Участников поприветствовали председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта Руслан Есеналин, а также президент Федерации бадминтона Казахстана Аскар Мамуров, которые пожелали всем красивой и результативной игры.

Astana International Challenge 2025 входит в официальный календарь Всемирной федерации бадминтона (BWF). Участники борются за очки мирового рейтинга, которые им дают путевки на престижные крупные международные старты. Стоит отметить, что турнир категории Challenge не первый для Казахстана – в прошлом году старты были в Уральске, а в 2023-м соревнования уровня Future Series (на одну категорию ниже) принимал и Шымкент.

Столица очень серьезно подготовилась к данному турниру. Проходит он в Национальном теннисном центре. На корте размещены сразу четыре площадки, а спортсменам помогают многочис­ленные волонтеры. Вход для всех болельщиков, а игры продлятся до 21 декабря, бесплатный. Те, кто уже побывал на трибунах, могли заметить, насколько это искрометная и азарт­ная игра. Кстати, очень интерес­ный факт: вы знали, что волан может достигать скорости полета почти 500 км⁄час? Представляете, насколько сильны подачи и какая реакция у спортсменов, принимающих этот снаряд! Недаром этот вид спорта относится к олимпийским.

Игру Дмитрия Панарина на момент подписания номера мы не видели. Но зато понаблюдали за поединком Арнура Тапишева в одиночном разряде, который стартовал очень бодро, обыграв в первом круге чеха Яна Халоупку, однако потом уступил еще одному представителю Чехии Якубу Клокану. Две победы кряду одержала и наша Камила Смагулова, которая сначала была сильнее Шрутики Сентил из Индии, потом – Виктории Гризли из Англии (здесь, как в футболе, спортсмены представляют не Великобританию, а страны, входящие в нее), но в 1⁄16 финала одиночного разряда уступила очень сильной датчанке Анне Сиесс Риберг. При этом и Арнур, и Камила продолжат выступления в парном и смешанном разрядах.

