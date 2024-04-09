Большой приток воды ожидают в ЗКО

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Жителей региона предупредили об угрозе прихода большой воды с 15 по 20 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК   

Фото: СЦК

Наводнения в ЗКО пока не утихают. В области 12 районов, 1 город - в 8 районах ситуация стабилизировалась. Областному центру и четырем районам по-прежнему угрожает опасность. Это Акжаикский Байтерекский, Бурлинский, Теректинский районы. Все они расположены вдоль реки Жайык.

Сброс большого количества воды в РФ создает опасность для региона. Объем воды за последние сутки достиг 2140 кубометров. В прошлом году поступало 15 кубометров в секунду. Об этом сообщил заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов на брифинге СЦК.

По его словам, в Жайык попадают еще несколько рек. Вода из них также поступает в полном объеме. Ожидается, что большая вода придет 15-20 апреля. 

«Все силы брошены на защиту жителей 4 районов, расположенных вдоль Жайыка и города. А это 82 тысячи человек. Есть 280 единиц техники. Мы разместили 21 километр дамбы. Затоплен 581 дом. Начата работа по подсчету материального ущерба. Продолжается техническая экспертиза по 236 затопленным домам. С начала наводнения 12 604 человека были эвакуированы. В эвакуационных пунктах разместились 4,3 тысячи человек. 2,8 тысячи человек вернулись домой. В пунктах остаются 1,5 тысячи человек. Есть падеж домашнего скота. Отогнали на безопасную территорию 2,3 тысячи голов крупного рогатого скота, 2,4 тысячи овец и коз, 58 голов лошадей. Зафиксированы потери 219 голов КРС, 1,6 тысячи голов овец и коз, 54 лошадей, 119 домашних птиц»,- сказал спикер. 

Пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. 502 семьям оказана единовременная социальная помощь на сумму 92,6 млн тенге. Собрано 256 тонн гуманитарной помощи. Работают 2,5 тысячи волонтеров.

#ЗКО #паводки #прогноз #вода #СЦК

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