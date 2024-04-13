Борьба с вандализмом продолжается в Астане

С начала года за такое правонарушение наказаны около 90 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице очередных вандалов привлекли к ответственности, сообщает официальный сайт городского акимата.

«33-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ТД «Азия Сити» по проспекту Абылайхана 27/3 пнул терминал приема платежей и повредил его. Нарушителя арестовали на 5 суток», - говорится в сообщении.

Между тем 41-летний гражданин по улице Орынбор умышленно повредил камеру видеонаблюдения. По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 73 840 тенге

С начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернения зданий и жилых помещений наказания получили порядка 90 человека. Все нарушители были привлечены к ответственности.

Акцию «Стоп, вандал» которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, представители НПО, неравнодушные жители города. В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядок и бережного отношения к городскому имуществу.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.