О проблеме загрязнения воздуха в Алматы говорят и пишут не одно десятилетие. Правда, справедливости ради надо сказать, что реакция горожан на смог носит волнообразный характер: всплески возмущения сменяются периодами затишья. В общественном пространстве все отчетливее проявляется понимание: реальное улучшение ситуации возможно лишь при опоре на науку и признании ученых ключевыми экспертами, чьи заключения должны лежать в основе всех решений.

фото из архива «КП»

Об этом мы поговорили с профессором КазНУ имени аль-Фараби, заведующим лабораторией цифровой картографии и прикладной геодезии, экспертом по форсайт-исследованиям Академии наук при Президенте РК Виктором Сальниковым.

По его словам, у каждого города есть своя специфика, но закономерности формирования воздушного загрязнения едины. На качество воздуха влияют антропогенные источники – автотранспорт, ТЭЦ, промышленные предприятия и природные факторы, а итог зависит от условий рассеивания загрязняющих веществ.

Ученый убежден, что Алматы нуждается в комплексе мер, а не в разрозненных действиях. При этом на протяжении многих лет звучит в основном критика, тогда как научно обоснованные решения предлагаются редко. Даже ограничение на въезд в мегаполис транспорта дебатируется давно, однако до сих пор так и не принято.

Продолжая разговор, Виктор Сальников отметил, что в информационном поле возникают различные инициативы и проекты. Одну из них – по ионизации воздуха – предложил инженер Алтай Айнабек. Его идея вызвала оживленные споры.

– Нельзя утверждать, будет ли она работать, поскольку предложенная технология пока не прошла научную проверку. Именно поэтому КазНУ имени аль-Фараби заключил меморандум о проведении исследования, которое стартует в январе 2026 года. В рамках двухлетнего исследования по утвержденным методикам можно будет сделать выводы об эффективности предлагаемой установки по очистке воздуха. Решения должны основываться на данных, а не на эмоциях, – отметил профессор.

В этом контексте уместно вспомнить позицию Президента, высказанную на заседании Национального совета по науке и технологиям. Глава государства подчеркнул, что решения Правительства должны опираться на мнение профессионального научного сообщества. Именно специалисты, годами изучающие проблему, способны давать взвешенные и ответственные рекомендации.

Отдельно в беседе была затронута тема экспертных советов. По словам профессора, в них особенно важно участие компетентных ученых. Сегодня же туда нередко включают людей, отстаивающих либо корыстные узковедомственные интересы, либо продвигающих собственные идеи, тогда как исследователи, занятые наукой, остаются вне процесса. Отсюда и споры о том, что является главным источником загрязнения – ТЭЦ или автотранспорт, хотя научные данные давно и убедительно показали: до 70% выбросов в Алматы приходится именно на автомобили.

Еще одна проблема – институциональная. В республике создано множество комиссий и советов, но из-за отсутствия четкого механизма принятия решений их эффективность низка.

– У нас хромает институт ответственности. Никто не хочет принимать непопулярные меры, хотя без них улучшение качества воздуха невозможно. При этом многие шаги, к примеру, по развитию экологически безопасного общественного транспорта, общество готово поддержать, – отметил собеседник.

Недостаток научной базы, по его словам, усугубляется отсутствием в Алматы единой референсной лаборатории. Между тем ученые КазНУ совместно с финскими коллегами продвигают проект по созданию национальной лаборатории, которая позволила бы калибровать датчики качества воздуха и получать объективные данные.

Дополнительно южному мегаполису необходима киберлокальная система мониторинга – сеть IoT-датчиков, позволяющая принимать адресные решения по районам.

В завершение профессор подчеркнул, что основой всех решений должна быть доказательная наука. Формировать рекомендации призваны ученые через Национальную академию наук как высший экспертный орган страны.

Задача же чиновников – не спорить с наукой, а внедрять предлагаемые решения. Такой подход уже доказал свою эффективность в Лондоне, Хельсинки и других городах.

