Борьба за доверие потребителей

ТОО «Казтехфильтр» было организовано в 2011 году. Сегодня компания выпус­кает широкий ассортимент высококачественных воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания, применяемых в горнодобывающей, дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехнике, в том числе для компрессорного оборудования и дизель-генераторов.

За более чем 10 лет работы компания доказала качество своей продукции на международном уровне – об этом свидетельствуют сертификаты казахстанского производителя СТ-KZ и Московского института «НАМИ». Цены на выпускаемые ею фильтры гораздо ниже, чем у зарубежных производителей, но тем не менее сегодня завод в Жезказгане загружен лишь примерно на 30–40% от своей мощности.

– Несмотря на многолетний опыт, есть проблемы со сбытом – рассказал директор ТОО Дмитрий Иванченков – Многие отечественные предприниматели – наши потенциальные покупатели – до сих пор с опас­кой относятся к продукции местного производства, не верят, что казахстанская компания может делать качественный продукт. Продавать воздушные фильт­ры в Улытау достаточно сложно, – говорит директор ТОО. – Другое дело – крупные города республики, где МСБ развивает­ся активнее. Поэтому один из ориентиров в плане сотрудничества компании из Жезказгана – коммунальные предприятия мегаполисов. На их балансе в среднем находится до шести тысяч единиц спецтехники, а ТОО «Казтехфильтр» готово предложить качественную продукцию по лояльным ценам.

Переговоры уже ведутся. Также сейчас проводятся испытания образца фильтра на одном из крупных отечественных заводов. Если все пройдет успешно, выпуск поставят на конвейер.

– Завод создавали, ориентируясь на региональные потребности, в частности, горнодобывающий сектор, – рассказал директор предприятия. – Предприятие настроено на мелкосерийное производство, но у нас очень широкая номенклатура фильтров. А главное, завод может в течение нескольких дней перенастроить оборудование и перейти с выпуска производственных фильтров на фильтры, к примеру, автомобильные. Продукция «Казтехфильтра» сегодня поставляется не только подразделениям «Казахмыса», но и ряду других крупных промышленных предприятий республики. Также налажено сотрудничество с компаниями из России, но в связи с неблагоприятной геополитической обстановкой сегодня поставки приостановлены.

Предпринимались попытки закрепиться и на рынке Германии, однако, как отметил Дмитрий Иванченков, выяснилось: без европейского сертификата TUV, подтверждающего качество, выйти напрямую на немецкого потребителя нереально. Стоимость же евросертификации для мелкосерийного предприятия из Жезказгана чересчур высока.

На каждом предприятии, приобретающем воздушные фильт­ры у жезказганского ТОО, в обязательном порядке проводится их полное испытание, и только пос­ле этого заключаются договоры. В некоторых из них даже прямо оговорено: если из-за фильтра выйдет из строя оборудование, ТОО «Казтехфильтр» за свой счет готово произвести ремонт.

По мнению Дмитрия Иванченкова, Правительство создало мощные инструменты поддерж­ки местного производителя, всеми силами помогая МСБ встать на ноги.

– С 2011 года мы много вложили в строительство инфраструктуры, освоение технологий, – отметил руководитель. – На этапе закупа оборудования нам хорошо помогло государство. Недавно на заводе, также при господдержке, был запущен новый цех – по выпуску корпус­ных фильтров. И эта помощь, несомненно, очень важна, как и взаимовыгодное сотрудничество с коллегами – казахстанскими предпринимателями, – отметил Дмитрий Иванченков. – Мы стремимся изготовить фильтр по максимуму из отечественных материалов. Рассылаем образцы запчастей местным производителям, чтобы те дали ответ, смогут ли они изготовить такие по нашему заказу или нет? Резиновые уплотнения, например, нам производит завод резиново-технических изделий в Сарани.

К сожалению, на территории Казахстана не выпускают бумагу, а это одна из важных составляющих фильтра. Поэтому ТОО активно сотрудничает с Германией, Италией, Китаем и Россией.

Как подчеркивает директор, региональный производитель фильтров всегда опирается на местную экономику. На самом деле производство в Казахстане сильно зависит от ряда факторов – сырья, кадров, оборудования. Порой стоимость определенного товара на выходе получается в два-три раза дороже, чем импортного.

– Дефицит квалифицированных рабочих – тоже серьезная проблема, – говорит директор ТОО. – Пока непонятно, куда деваются выпускники местных колледжей, однако все мы понимаем, что не можем нормально функционировать без рабочих профессий, нет рынка таких специалистов.

Пока же ТОО «Казтехфильтр» прилагает все усилия для того, чтобы потеснить лидеров мирового рынка, прочно обосновавшихся на рынке республики.