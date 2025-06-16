Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Астану

Фото: скриншот с видео Акорды

С момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ранее сообщалось, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона.