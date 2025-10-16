Фото: скриншот видео / 24.kz

В Павлодаре студент разработал бот-приложение, которое помогает распознавать кожные заболевания. Идея появилась во время учёбы, когда разработчик заметил, что многие игнорируют первые симптомы и обращаются к врачу уже на поздних стадиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Бот позволяет загрузить фотографию участка кожи и получить предварительное заключение о возможном заболевании. При этом автор подчёркивает, что программа не ставит диагноз и не заменяет консультацию врачей.

– Любые симптомы пишете, которые вас беспокоят, и он, опираясь на эти симптомы, выдаёт возможные заболевания. Высыпания, раны, ожог – это фотографируете и отправляете боту. Но опять же, не 100% гарантия. Там классификация есть: на 60%, думаю, это ожог, а на 30% – может быть что-то другое, условно, - рассказывает студент Азизбек Татенов.

Сейчас бот работает в тестовом режиме, а в ближайшем будущем студент планирует расширить базу данных и создать полноценное мобильное приложение.