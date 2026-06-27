Ботай выходит на большой экран

Съемки пройдут в Петропавловске и райо­нах области. Авторы картины намерены не только создать яркую историческую драму, но и ознакомить широкую аудиторию с одним из самых значимых археологических открытий страны.

Ботайская культура была открыта в 1980 году археологом Виктором Зайбертом на территории Айыртауского района. Именно здесь ученые обнаружили свидетельства того, что местные жители одними из первых в мире приручили лошадь. Это открытие стало важной вехой в изучении истории человечества, поскольку одомашнивание лошади изменило способы передвижения, хозяйствования и развития цивилизаций на ­огромных пространствах Евразии.

Создатели фильма уверены, что картина поможет по-новому взглянуть на древнюю историю Великой степи и привлечет внимание к богатому культурному наследию Северного Казахстана. Проект уже называют одним из самых значимых событий в культурной жизни региона последних лет.