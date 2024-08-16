Бозумбаев поручил ускорить строительство жилья для пострадавших от паводка в ЗКО

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев совместно с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым и вице-министром промышленности и строительства Куандыком Кажкеновым посетили села Коржын Каратобинского района, Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также поселки Деркул, Зачаганск и микрорайон Жулдыз в г. Уральск.

В селе Коржын идет строительство 90 одноквартирных 3-комнатных жилых домов. На сегодня здесь полностью проведено электричество и отопление, в 79 домах завершена внутренняя отделка. На объекте трудятся 6 подрядных компаний. Канат Бозумбаев поручил увеличить количество отделочных бригад и обеспечить качественное завершение строительства.

В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района для пострадавших от паводков жителей строят 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов, на сегодня сданы 45 жилых объектов.

Масштабная стройка развернулась и в пригороде Уральска. Здесь жилье строят в том числе для дачников, лишившихся во время паводков единственного жилья. В мкр. Жулдыз 17 строительных компаний возводят 191 типовой дом. В поселке Деркул на этапе отделочных работ находятся 103 дома. В поселке Зачаганск в 70 домах также идет внутренняя отделка, еще в 7 – кровельные работы.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство жилых объектов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Канат Бозумбаев поручил ускорить все работы.