Бозумбаев поручил ускорить строительство жилья для пострадавших от паводка в ЗКО

Паводки , Строительство
51
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра  Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей  Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев совместно с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым и вице-министром промышленности и строительства Куандыком Кажкеновым посетили села Коржын Каратобинского района, Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также поселки Деркул, Зачаганск и микрорайон Жулдыз в г. Уральск.

В селе Коржын идет строительство 90 одноквартирных 3-комнатных жилых домов. На сегодня здесь полностью проведено электричество и отопление, в 79 домах завершена внутренняя отделка. На объекте трудятся 6 подрядных компаний. Канат Бозумбаев поручил увеличить количество отделочных бригад и обеспечить качественное завершение строительства.

В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района для пострадавших от паводков жителей строят 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов, на сегодня сданы 45 жилых объектов.

Масштабная стройка развернулась и в пригороде Уральска. Здесь жилье строят в том числе для дачников, лишившихся  во время паводков единственного жилья. В мкр. Жулдыз 17 строительных компаний возводят 191 типовой дом. В поселке Деркул на этапе отделочных работ находятся 103 дома. В поселке Зачаганск в 70 домах также идет внутренняя отделка, еще в 7 – кровельные работы.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство жилых объектов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Канат Бозумбаев поручил ускорить все работы.

#паводки #пострадавшие #жилье #контроль #Бозумбаев

Популярное

Все
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Чемпионом Азии и Океании по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей стал специалист Президентского центра астанинец Сергей Астрелин
Известный актер Тулепберген Байсакалов попробовал себя в амплуа режиссера
Наш соотечественник кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом жюри Американской киноакадемии для Оскара-2025
«Любовь к трем апельсинам»: пока люди не утратили способности дружить и любить, злая магия остается бессильной
За созданием спектаклей стоит большой труд целой команды профессионалов, где каждый выполняет важную и ответственную миссию
Говорить на казахском модно
Общение помогает учебе. Это лучшая форма изучения языка, уверена Эмма Попеску
Используя квадрокоптеры и другие современные технические средства, пограничники бдительно охраняют священные рубежи Родины
Как можно эффективно и увлекательно изучать государственный язык?
Сарань готовится праздновать 70-летие
Наказание – хорошо, а воспитание – важнее
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости
А у нас на пляже чисто! А у вас?
«Защемит сердце, и вновь походы вспомним мы…»
Бектенов поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии
Пойду служить в полицию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Появится парк на «Колесных рядах»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Современные атомные станции надежны и безопасны
Необходимо выступать единым фронтом
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Застройщиков обяжут выплачивать фактическую разницу за площ…
В «солнечный» период жизни
Жилой квартал напечатали на 3D-принтере в Техасе
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]