Брак, материнство и детство получают особую защиту государства –детский омбудсмен о новой Конституции

Конституционная реформа
50

Проект новой Конституции формирует более сильную правовую основу защиты прав человека и ребёнка. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», прошедшей в Астане 11 марта,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: КИСИ

Площадка объединила депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей.

Участники обсудили ключевые положения проекта Основного закона и институциональные изменения, формирующие архитектуру устойчивого государства. В своём выступлении Динара Закиева подчеркнула, что вопрос защиты прав человека и особенно прав ребёнка занимает центральное место в системе государственного развития, а Конституция выступает фундаментом всей системы правовой защиты. По её словам, отдельный акцент в документе сделан на защите прав ребёнка.

«В статье 30 проекта новой Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство берёт на себя ответственность за обеспечение прав ребёнка на социальную защиту, семью, охрану здоровья, образование и безопасность», – подчеркнула Закиева.

В Казахстане, по словам детского Омбудсмена, уже сформирована разветвлённая система защиты прав детей. Помимо Конституции, соответствующие нормы закреплены в Законе «О правах ребёнка в Республике Казахстан», а также в ряде кодексов и нормативных актов. С 2025 года на региональном уровне начали функционировать специальные управления и отделы по защите прав детей, что позволило усилить институциональную поддержку детства. По словам Закиевой, системная работа ведётся и в сфере профилактики семейного неблагополучия.

«В рамках деятельности мобильных групп в 2025 году было выявлено более 13 тысяч семей, нуждающихся в поддержке, а центрами поддержки семьи на сопровождение принято свыше 17 тысяч семей», – сообщила она.

Вместе с тем статистика показывает, что проблемы защиты прав детей требуют постоянного внимания. В отдельных регионах фиксируются случаи жестокого обращения с детьми и проживания несовершеннолетних в неблагоприятных условиях. В таких ситуациях государственные органы принимают меры вплоть до ограничения или лишения родительских прав и возбуждения уголовных дел.

По словам Закиевой, именно поэтому важно закрепление соответствующих гарантий на уровне Основного закона.

«Конституция определяет не только юридические нормы, но и ценностные ориентиры развития общества. Укрепление конституционных гарантий прав человека и ребёнка является важным условием устойчивого и справедливого развития государства», — подчеркнула она.

Эксперты платформы отметили, что проект новой Конституции формирует комплексную правовую основу защиты прав человека, поддержки семьи и обеспечения безопасности детства, задавая стратегические ориентиры развития государства и общества.

#реформа #конституция #Динара Закиева

Популярное

Все
Как ИИ и Big Data открывают недра
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
Воплотят инфраструктурную программу
Простая арифметика
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Золотой пируэт в Альпах
Триумф в Линце
«Время тюльпанов»
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Бег от истории или от себя?
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Дубль от Милада Карими
Покупка в Интернете – кот в мешке
Мир перемен и судьба цивилизации
Нить поколений
Полицейские сопроводили более двух тысяч автомобилей в Акмолинской области
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Слово о замечательном человеке
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Жизнь на жайляу
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Религия вне политики – эксперт
В этот исторический для Казахстана момент важна сплоченност…
Казахстан делает ставку на сильные институты – эксперт о но…
Запрет цензуры и защита частной жизни: эксперт рассказал о …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]