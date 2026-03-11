Проект новой Конституции формирует более сильную правовую основу защиты прав человека и ребёнка. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, выступая на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», прошедшей в Астане 11 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: КИСИ

Площадка объединила депутатов Парламента, политологов, представителей академического сообщества, журналистов и общественных деятелей.

Участники обсудили ключевые положения проекта Основного закона и институциональные изменения, формирующие архитектуру устойчивого государства. В своём выступлении Динара Закиева подчеркнула, что вопрос защиты прав человека и особенно прав ребёнка занимает центральное место в системе государственного развития, а Конституция выступает фундаментом всей системы правовой защиты. По её словам, отдельный акцент в документе сделан на защите прав ребёнка.

«В статье 30 проекта новой Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство берёт на себя ответственность за обеспечение прав ребёнка на социальную защиту, семью, охрану здоровья, образование и безопасность», – подчеркнула Закиева.

В Казахстане, по словам детского Омбудсмена, уже сформирована разветвлённая система защиты прав детей. Помимо Конституции, соответствующие нормы закреплены в Законе «О правах ребёнка в Республике Казахстан», а также в ряде кодексов и нормативных актов. С 2025 года на региональном уровне начали функционировать специальные управления и отделы по защите прав детей, что позволило усилить институциональную поддержку детства. По словам Закиевой, системная работа ведётся и в сфере профилактики семейного неблагополучия.

«В рамках деятельности мобильных групп в 2025 году было выявлено более 13 тысяч семей, нуждающихся в поддержке, а центрами поддержки семьи на сопровождение принято свыше 17 тысяч семей», – сообщила она.

Вместе с тем статистика показывает, что проблемы защиты прав детей требуют постоянного внимания. В отдельных регионах фиксируются случаи жестокого обращения с детьми и проживания несовершеннолетних в неблагоприятных условиях. В таких ситуациях государственные органы принимают меры вплоть до ограничения или лишения родительских прав и возбуждения уголовных дел.

По словам Закиевой, именно поэтому важно закрепление соответствующих гарантий на уровне Основного закона.

«Конституция определяет не только юридические нормы, но и ценностные ориентиры развития общества. Укрепление конституционных гарантий прав человека и ребёнка является важным условием устойчивого и справедливого развития государства», — подчеркнула она.

Эксперты платформы отметили, что проект новой Конституции формирует комплексную правовую основу защиты прав человека, поддержки семьи и обеспечения безопасности детства, задавая стратегические ориентиры развития государства и общества.