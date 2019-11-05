Общество

Браконьеры убили 154 сайгаков. В деле замешаны сотрудники "Охотзоопрома"

Айдана Демесинова
Полицейскими доказана причастность группы браконьеров к отстрелу 154 голов сайги в РГКП "Коргалжинский государственный природный заповедник", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП "Коргалжинский государственный природный заповедник", 17 марта на территории заповедника, в различных местах были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами.

Ущерб государству от данного преступления составил более 1 млрд 435 млн тенге.

Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по ст. 337 ч. 5 УК РК "Незаконная охота".

"К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП "Охотзоопром", задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков. Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел и двое их знакомых –непосредственно отстреливавшие сайгу", - говорится в сообщении.

Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель города Нур-Султан. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию Российской Федерации и дальнейшей перепродажи в КНР.

В пресс-службе добавили, что браконьерам предъявлено обвинение по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами".

Уголовное дело направлено в суд.

Популярное

Все
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
В Шымкенте предотвратили массовую драку среди футбольных болельщиков
Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября
В Алматы задержали мужчину с оружием
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
Иманбек Зейкенов женился
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Пеликана приютили вахтовики на месторождении в Мангистау
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

Читайте также

Общество
Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября
Общество
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отме…
Общество
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и …
Общество
Сильные осадки прогнозируют в ряде городов Казахстана 30 ок…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]