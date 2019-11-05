Браконьеры убили 154 сайгаков. В деле замешаны сотрудники "Охотзоопрома"

Полицейскими доказана причастность группы браконьеров к отстрелу 154 голов сайги в РГКП "Коргалжинский государственный природный заповедник", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.
Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП "Коргалжинский государственный природный заповедник", 17 марта на территории заповедника, в различных местах были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами.
Ущерб государству от данного преступления составил более 1 млрд 435 млн тенге.
Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по ст. 337 ч. 5 УК РК "Незаконная охота".
"К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП "Охотзоопром", задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков. Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел и двое их знакомых –непосредственно отстреливавшие сайгу", - говорится в сообщении.
Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель города Нур-Султан. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию Российской Федерации и дальнейшей перепродажи в КНР.
В пресс-службе добавили, что браконьерам предъявлено обвинение по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами".
Уголовное дело направлено в суд.