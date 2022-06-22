Брал кредиты и отдал вымогателю 50 млн тенге житель ВКО

В городе Усть-Каменогорске задержан мужчина, который более 2 лет вымогал деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мае в управление криминальной полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области поступила оперативная информация о том, что житель областного центра с мая 2020 года по апрель 2022 года вымогал деньги у 54-летнего мужчины.

Информация подтвердилась – 49-летний житель областного центра, подозреваемый в вымогательстве, был задержан. Как выяснилось, пользуясь своим физическим превосходством, он систематически вымогал у жителя Усть-Каменогорска различные суммы денег. В первый раз забрал 150 тысяч тенге, а далее, войдя во вкус, стал увеличивать запросы.

Потерпевший сначала пытался отказаться, однако, опасаясь расправы, выкручивался, отдавая деньги. При этом ему приходилось оформлять кредиты на свое имя и даже отдать часть денег, вырученных от продажи квартиры своей матери.

Однако и это не остановило вымогателя, который преследовал свою жертву буквально по пятам, озвучивая все новые суммы. А однажды вывез свою жертву на берег реки, где угрожал насилием не только ему, но и членам семьи.

В очередной раз, когда преступник решил получить еще 2 млн тенге от своей жертвы, он был задержан с поличным. В общей сложности за два года ущерб от его преступных действий составил 50 млн тенге.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.