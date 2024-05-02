Брат Салтанат Нукеновой на прениях: «Она была нашей маленькой принцессой»

Айтбек Амангельды выступил с эмоциональной речью на судебном заседании по делу об убийстве его сестры, передает Kazpravda.kz

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В ходе выступления он рассказал о своих отношениях с Салтанат, про общее детство и планах на будущее.

«Мы не всегда были лучшими друзьями. К такому уровню мы пришли с годами, через общение, доверие и поддержку. Но между нами всегда была ниточка, которая нас связывала. Мы всегда друг друга поддерживали и помогали», - сказал Айтбек Амангельды.

Брат погибшей отметил, что Салтанат мечтала стать мамой.

«Она присутствовала на детских праздниках, проводила много времени с детьми, дарила им подарки», - сказал он.

По словам Айтбека Амангельды, с первого дня гибели Салтанат на нее обрушилась информационная атака, очерняющие ее материалы выходили постоянно.

«Было опубликовано множество лживых статей, на которые мы дали опровержения с доказательствами. Вы видите, что ложь - это орудие преступника и его окружения. Мы здесь, чтобы определить правду, что случилось 8-9 ноября», - подчеркнул он.

Также брат погибшей высказался в адрес подсудимого Бишимбаева, посмотрев на него и отметив, что тот ни разу не заплакал во время заседаний и даже не раскаялся.