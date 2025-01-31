Бросившую новорожденного ребенка женщину задержали в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минувшим днем во дворе одного из домов по улице Чернышевского местные жители нашли девочку, которой было всего пару часов от роду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки была установлена. Она задержана и, для оказания медицинской помощи, помещена в одну из больниц города.

По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.