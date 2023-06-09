Желтая пыль, палящее солнце и бесконечное небо. Такой мне запомнилась дорога на учебный полигон, где гвардейцы обычно отрабатывают навыки. В салоне автомобиля становится нечем дышать, окна не открыть, оборачиваемся назад – лишь густые клубы пыли из-под колес. На профессиональном языке это называется «выезд в поле», а для меня и моих коллег это немного таинственности и желание все посмотреть, обязательно потрогать, а если повезет – пострелять, записать и сфотографировать самое интересное.

На полигоне собрались командиры и офицеры из Павлодара, Усть-Каменогорска, Курчатова и Семея. Именно в этих городах дислоцируются воинские части Национальной гвардии Регионального командования «Шығыс».

Три дня на полигоне не стихали выстрелы, взвивалась столбами пыль, поднятая колесами бронетранспортеров. Условия, в которых проводили учения, были максимально приближены к боевым. Именно так подготавливают к реальным военным действиям.

В ходе учебно-методических сборов командный состав Нацгвардии отрабатывал навыки на суше и в воде. Почему выбран именно семейский полигон? Все просто – только у нас на территории полигона есть небольшое озеро глубиной пять метров. Оно идеально подходит для отработки навыков на бронетранспортере. Но это я называю его озером, у военных звучит посолиднее – вододром.

БТР является одной из основных единиц техники. Но есть и новые образцы, такие, как Урал-ВВ и “Тигр”.

Огромная махина весом 13 тонн медленно погружается в воду. У экипажа нелегкая задача – в замкнутом пространстве, где жарко, как в бане, не дать технике заглохнуть, следить за происходящим через маленькие оконца, обойти все буйки, а при боевых действиях придется еще и стрелять из оружия. Впрочем, эта машина держится на воде так же уверенно, как и на суше.

В ответ на мое любопытство – а что если водоем очень глубокий, сильное течение, переплывет ли – командир воинской части 5511 Национальной гвардии Айбек Исенов заверил: БТР может все. На суше он может развить скорость до 80 километров в час, на воде чуть меньше, но, к примеру, бурные воды Иртыша, где течение очень сильное, а глубина достигает 15 метров, по его словам, переплывет запросто. Командир заверяет, что на воде боевая машина может продержаться до восьми часов.

Коллеги-телевизионщики пожелали отснять репортаж изнутри, меня с собой не взяли. Первый аргумент – девушке там делать нечего, а второй, более убедительный, – очень тесно, лучше “поплавать” отдельно. Заплыв БТР мне пришлось наблюдать с берега, а две съемочные группы, облачившись в спасательные жилеты, были посажены рядом с экипажем. Пока коллеги готовились к заплыву, слушая инструкцию по безопасности, мне удалось расспросить командира об особенностях боевой машины, да и о самих сборах. А потом началось самое интересное.

Едва спустившись в воду и немного проплыв, БТР заглох. Чувствую волнение командиров, наблюдавших с берега, слышу команды, которые они отдают по рации. Оно и понятно, сколько было несчастных случаев во время учений. Но в этот раз все обошлось, БТР завелся и поплыл дальше. Как и было задумано, обогнул все буйки, проплыл положенный маршрут, благополучно вернувшись назад.

Лезть внутрь что-то расхотелось. Журналист областного телеканала даже не понял вначале, что произошло, а после того, как оператор ему сказал: «Мы стоим в воде, застряли», он не на шутку заволновался. Мне тоже стало не по себе, когда увидела, что машина не двигается, прошли всего лишь считанные минуты, а показалось – вечность. Тут уже не до романтики, лишь бы ничего не случилось. Конечно, каждый случай будут разбирать и сделают все, чтобы таких ситуаций не возникало. Впрочем, дальше учения прошли без сучка и задоринки.

Днем ранее командиры отрабатывали навыки стрельбы в полной экипировке и под палящим солнцем. Главная задача – не промахнуться. Тяжелые каска и бронежилет прибавляют к собственному весу с десяток килограммов. Самый волнующий момент у мишени, где видно, кто самый меткий.

А вообще ни один из 15 участников сборов не подкачал. После командиры отправились по своим воинским частям, где начнут учить премудростям вождения, стрельбы и плавания на БТРах солдат-срочников. Конечно, вначале для новобранцев будут специальные тренажеры, на которых они отработают навыки, а затем уже выйдут в «поле».

...За происходящим следили не только организаторы сборов и журналисты. Над полигоном парили беркуты – они выслеживали добычу. Но было такое ощущение, что птицы наблюдают за действиями людей в форме, нарушивших тишину выстрелами и шумом моторов.