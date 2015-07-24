Будь готов!

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Какое значение имеют полученные знания для жизни людей, живущих в сейсмических зонах? На эти и другие вопросы учащиеся алматинских школ сообща искали ответы во время уроков по правилам действий во время различных ЧС, в том числе землетрясений, ведь Алма­ты расположен в сейсмоактивной зоне.
Такие уроки, как правило, проходят интересно. Ребята получают полезные знания и живо реагируют на них. Как сказал один из школьников, теперь он будет осторожен во время походов в горы и научит правилам поведения среди скалистых утесов своих друзей.
Школьные уроки вспомнились во время пресс-конференции, состоявшейся по случаю Всемирного дня народонаселения, который Казахстан отметил со всем миром. В этот день специалисты озвучили краткосрочный прогноз Института сейсмологии о том, что в 2015 году в Алматы и Алматинской области землетрясений силой выше 7 баллов не ожидается. Понятно, конкретно сказать, когда может случиться сильное событие, сложно, так как прогноз остается научной проблемой. Тем не менее ученые ранее опубликовали информацию о том, что начиная с 2013 года наш регион вступил в очередную активную фазу. А это значит, что число подземных толчков, которые люди не ощущают, но аппаратура регистрирует, начало увеличиваться. Увеличивается и число ощущаемых толчков, например, в прошлом 2014 году количество таких сейсмических событий перевалило за десяток.
В связи с этим важно, что сейсмо­обстановка постоянно находится под контролем. Кроме того, Комитет по ЧС МВД совместно с Красным Полумесяцем РК каждый год проводят молодежные мероприятия по повышению готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводятся учебно-показательные выступления аварийно-спасательных сил, продолжается сейсмоусиление зданий систем образования и здравоохранения.
Следует отметить, что природные катастрофы все чаще стали происходить во всем мире, их разрушительная сила и частота увеличиваются. Страны Центральной Азии не остались в стороне от этого, поскольку являются регионом с высоким риском возникновения наводнений, оползней, засух и землетрясений. Именно поэтому в Казахстане считают критически важным держать свои системы реагирования в готовности на случай возникновения природных катаклизмов. Тем более что в последнее время все мы часто наблюдаем, как плохо подготовленные страны не могли удовлетворить даже базовые потребности пострадавшего населения во время чрезвычайной ситуации.
Ерик Алпысбаев, начальник управления гражданской обороны ДЧС города Алматы, во время пресс-конференции сообщил, что город готов к чрезвычайным ситуациям. Для этого есть необходимые силы и средства, созданы резервы и запасы, разработан детальный план действий.
Завершил празднование Всемирного дня народонаселения молодежный музыкальный фестиваль Orange Fest «Голос молодежи». Организовали его ЮНФПА в сотрудничестве с акиматом Алматы, Hard Rock Cafe Almaty, Обществом Красного Полумесяца и городским ДЧС. В этот вечер в Центральном парке культуры и отдыха, как говорится, яблоку негде было упасть. Концерт молодых алматинских рок-исполнителей с участием стремительно набирающей популярность группы IFLY, которая победила в конкурсе Hard Rock Rising среди рок-групп Казахстана, социальные флэшмобы собрали молодежь со всего города.
Специально для них в парке установили информационные блоки по повышению осведомленности в вопросах поведения при ЧС, проводились симуляции и тренинги по оказанию помощи пострадавшим, театральные постановки, а также викторины на эту тему. Без сомнения, акция стала одним из наиболее эффективных способов информирования о правильном поведении во время природных катаклизмов. Именно такие мероприятия «работают» на нашу безопасность.

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