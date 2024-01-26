Будьте активны!

Строительство ведется в адми­нистративном центре района – городе Ленгере. Центр социально-психологических услуг предназначен для создания равных возможностей для лиц с особыми потребностями. Его строят за счет средств местного бюджета.

Ход ведения строительных работ аким района Толеген Телгараев взял под личный контроль, поручив руководителям подрядных организаций качественно и своевременно завершить возведение объекта.

Сдачи объекта в эксплуатацию с нетерпением ждут граждане с ограниченными возможностями. Они смогут по принципу «одного окна» получать необходимую социально-правовую помощь, консультации и психологи­ческую поддержку. В центре также смогут дать рекомендации по вопросам трудоустройства.

Помимо этого, предусмотрены кабинеты массажа и лечебной спортивной физкультуры, центр йоги, соляная шахта, будет и актовый зал.

Двери центра будут также открыты для пенсионеров.