Будьте активны! Свежий выпуск 26 января 2024 г. 5:20 2 Любовь Доброта У граждан с ограниченными возможностями и пенсионеров Толебийского района Туркестанской области будет новый социальный центр «Ардагерлер және Тең қоғам». Его вместимость – 50 человек. фото из архива "КП" Строительство ведется в административном центре района – городе Ленгере. Центр социально-психологических услуг предназначен для создания равных возможностей для лиц с особыми потребностями. Его строят за счет средств местного бюджета. Ход ведения строительных работ аким района Толеген Телгараев взял под личный контроль, поручив руководителям подрядных организаций качественно и своевременно завершить возведение объекта. Сдачи объекта в эксплуатацию с нетерпением ждут граждане с ограниченными возможностями. Они смогут по принципу «одного окна» получать необходимую социально-правовую помощь, консультации и психологическую поддержку. В центре также смогут дать рекомендации по вопросам трудоустройства. Помимо этого, предусмотрены кабинеты массажа и лечебной спортивной физкультуры, центр йоги, соляная шахта, будет и актовый зал. Двери центра будут также открыты для пенсионеров. #строительство #центр #пенсионеры #Ленгер