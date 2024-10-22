Будьте бдительны при покупке квартир!

Как сообщили в региональной архитектурно-строительной госинс­пекции, из 57 жилых многоэтажек 12 возводятся за счет бюджетных средств, 45 – коммерческие объекты. По семи ЖК у застройщика отсутст­вовал полный пакет документов, еще на двух выявлены проблемы долевого участия.

На ряде ЖК допущено отклонение от проектов. Кроме того, предпринимателей уличили в рекламной хитрости, когда под видом квартир премиум-класса в реальности предлагали обычное жилье.

Всего нарушения выявлены на 23 объектах. По итогам проверки за нарушение Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» 21 стройкомпания привлечена к административной ответственности. Гражданам, планирующим приобретение жилья, в инспекции напомнили, что договоры бронирования являются незаконными и не гарантируют квартиру в указанные сроки. Также инспекторы порекомендовали перед покупкой проверять наличие необходимых разрешений на сайте жилищного портала homeportal.kz.