​​​​​​​Будущее определяет настоящее

В Алматы есть все предпосылки и ресурсы для развития креативных индустрий и превращения этой сферы в значимую часть экономики мегаполиса.

Такой месседж прозвучал в рамках недели креативных индустрий, ставшей площадкой для встречи представителей образовательных хабов из Казахстана, Нидерландов, Франции, Италии, Германии, Великобритании, России, Кыргызстана, Узбекистана.

С первых минут мероприятие подтвердило свое реноме. Вся необходимая информация считывалась с различных QR-кодов, то есть обошлись без кипы бумаг, буклетов и пакетов, которые превращаются в макулатуру спустя несколько часов.

Ведущие зарубежные и отечественные эксперты в ходе открытого диалога и дискуссий пытались найти ответы на вопросы о том, как должна развиваться эта стремительно меняющаяся сфера, как спроектировать креа­тивные отрасли, сформировать стратегии создания национального продукта, как найти эффективные модели работы в новой экономической реальности. Панельные сессии были посвящены вопросам образования в креативных индустриях, перспективам коллаборации IТ-технологий и смежных индустрий, архитектуре и урбанистике, транслированию национального кода в fashion-индустрии. Нельзя отрицать, что сегодня бизнесу необходим выход на новый уровень благодаря свежим идеям.

Вполне очевидно, что именно креативная индустрия определяет всю концепцию продвижения бизнеса, и ошибочно думать, что это только индустрия развлечений. Креатив – это новый подход к бизнесу, к его продвижению и масштабированию. Успех любого бизнеса прежде всего зависит от правильного позиционирования и умения рассказать о себе миру, в чем велика роль цифровых технологий, над которыми работают целые команды профессионалов.

Чтобы творчество переросло в бизнес

Тон всему мероприятию задала первая пленарная сессия. О мерах государственной поддержки в сфере креативных индустрий сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев. Так, в настоящее время вносятся изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс и Закон «О культуре» для поддержки этой отрасли.

– Важно не просто предоставить меры государственной поддержки, но и освободить бизнес от налогового бремени на первых этапах, давать какие-то преференции. Надеемся, что через 5–10 лет индустрия сможет стать одним из локомотивов экономики, – сказал он.

О том какую роль играют представители креативных индустрий­ в экономике мегаполиса, рассказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров. Сегодня в городе зарегистрировано более 22 тыс.субъектов в этой сфере. Наибольший рост показала креа­тивная деятельность по проектированию информационных систем, разработке программного обеспечения, веб-порталов в сфере музыки, киноиндустрии, рекламы, маркетинга образования и культуры. В общей сложности представители этих отрас­лей за прошлый год выплатили в бюджет города 5,4 млрд тенге налогов. В ближайшие годы в Алматы планируется открытие трех креативных хабов, IT-хаба, городского венчурного фонда и двух видео- и звукозаписываю­щих студий международного уровня. К 2030 году комплексное развитие секторов креативных индустрий позволит преобразовать отрасль в крепкое плечо экономики города. Для этого есть все предпосылки, учитывая, что Алматы – город с преобладающей сервисной экономикой, где больше половины налогов формирует МСБ.

В этом плане интересен опыт Кыргызстана, где уже принят Закон «О Парке креативных индустрий». О нем рассказал сооснователь Группы компаний «Оlolo» Данияр Аманалиев. По его словам, при поддержке государства в их стране создан целый парк, резидентам которого предоставлено льготное налогообложение. Этот режим не привязан к территории, парк – это виртуальное понятие и креативный предприниматель может работать в любой части Кыргызстана. Уже обговорено более 80 видов деятельности, – отметил спикер.

Говоря о важности развития отрасли, он привел простой пример того, как важна поддержка не только IT-индустрии, но и других сопутствующих сфер. К примеру, когда программисты хотят создать компьютерную игру, они сталкиваются с дефицитом звукорежиссеров, сценаристов, режиссеров, художников, аниматоров. Таким образом, сегодня создание масштабного стартапа невозможно без сотрудничества специалистов различного профиля.

– Символично, что такое знаковое мероприятие проходит в Алматы, потому что во всем мире эта сфера развивается на уровне городов, а не стран, – подчеркнул гость из Кыргызстана

О том, как вырастить из творческих людей бизнесменов, поделилась Гульнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий из Москвы. По ее словам, изначально были определены несколько направлений деятельности – продвижение, инфраструктура, финансовая поддержка, образование и плотная коммуникация с бизнесом. Не менее важно грамотное использование результатов интеллектуальной деятельности. В школе интеллектуального права учат творческих людей правильно регистрировать результаты интеллектуальной деятельности и зарабатывать на этом. К примеру, во всем мире две трети прибыли анимации составляют сопутствующие продукты.

– Мы пришли к выводу, что пространство для креативных индустрий­ должно быть мультидисциплинарным, в нем обязательно присутствие двух сквозных отраслей – IT и дизайна, именно с помощью этих направлений развиваются все остальные, – подчеркнула она.

Новая реальность

Очевидно, что развитие креативных индустрий трудно представить без подготовки специалистов нового формата. Ректор университета креативных индустрий­ Universal University Екатерина Черкес-Зада отметила роль образования для этой сферы. По ее мнению, суть образовательного процесса заключается в том, чтобы на любые области знаний смотреть гораздо шире, так как современные технологии и инструментарии дают возможность развиваться творческим людям в новых сферах и создавать междисциплинарные проекты. Все творческие специальнос­ти от архитекторов, урбанистов, графистов до дизайнеров, фэшн, современных художников учатся в одном месте и им доступна вся ресурсная база.

– Сейчас мы живем в такой реальности, когда человек может развиваться одновременно в двух или трех направлениях, – отметила ректор университета.

По ее словам, определяя креа­тивную индустрию новой точкой роста города, очень важно сформулировать, какие именно направления являются основополагающими, и сделать так, чтобы люди развивались в нем.

– Всегда привожу в пример Берлин, потому что этот город делает 7,5 миллиарда евро в год исключительно на электронной музыке. Для этого там создана атмосфера «ночной жизни», то есть можно изгнать из города этих ночных тусовщиков, а можно заработать на них деньги, – отметила спикер.

Своим видением развития креа­тивной индустрии, где все тесно взаимосвязаано, поделилась Елена Харитонова из Нидерландов, основатель и директор Caravan Cultura CreArt Agency. Она родом из Казахстана и более 20 лет живет в Европе. С первых курсов учебы в университете она задумывалась об узнаваемости и имидже Казахстана в Европе. С тех пор вся ее деятельность связана с продвижением родной страны на самых разных европейских площадках.

– Если мы говорим об Алматы как о креативном городе, у него есть все предпосылки, чтобы через несколько лет претендовать на роль мировой столицы дизайна. Задача моего агентства состоит в том, чтобы улучшить имидж Казахстана посредством культурной дипломатии, и для этого мы планируем провести ряд мероприятий в Европе, – зая­вила она.

Говоря об инфраструктуре для креативной индустрии, важно отметить, что в Алматы уже есть такое пространство – Дом на Барибаева, 36. Его основатель Даурен Тулеев считает, что наличие таких мест, где люди могут общаться, обучаться, создавать новые проекты, иногда отдыхать, – необходимы.

– Чем больше будет таких мест в городе, тем лучше будет взаимное «опыление» участников креативных индустрий, что будет способствовать рождению новых стартапов, в том числе с экспортным потенциалом. Необходима безопасная и комфортная среда, чтобы люди могли иметь открытый доступ к знаниям, центр компетенций, чтобы решать налоговые, юридические вопросы, защищать интеллектуальные права, – считает он.

Подводя итоги пятидневного марафона, стоит привести его слова о том, что в номадической культуре заложен смысл креативной экономики – адаптивность к быстро меняющимся условиям, гибкость, смелость и поиск решений, поэтому креативный класс нуждается в поддержке, чтобы совершить экономический бросок.