Представьте: вы покупаете кофе, оплачивая его с телефона не тенге, а биткои­ном. Или отправляете деньги детям за границу за пару секунд и без банковских комиссий. А может, зарабатываете, торгуя криптовалюту с друзьями на международных биржах? Это не фантастика, а реальность, к которой Казахстан может прийти, если сделает шаг навстречу цифровым активам.

На предстоящем в конце мая Astana International Forum фундаментальной трансформации финансового ландшафта, эволюции цифровых валют и их влиянию на денежно-кредитную политику будет посвящена отдельная дискуссия. Сейчас же предлагаю разобраться, что такое цифровые активы, какие выгоды они могут дать стране и что нужно изменить, чтобы не остаться в стороне от мировых трендов.

Что такое цифровые активы и блокчейн

Цифровые активы – это деньги или ценности, существующие только в цифровом мире. Самый известный пример – биткоин, который появился в 2009 году и с тех пор стал символом нового финансового порядка. Но есть и другие: стейблкоины (USDT, USDC) привязаны к доллару и меньше колеблются в цене, игро­вые токены дают доступ к виртуальным мирам, например, в онлайн-играх. Это как цифровые монеты, которые можно отправить другу в любую точку мира за секунды и без посредников.

Также есть децентрализованные финансы (DeFi) – это система финансовых услуг, работающая на блокчейне без посредников, таких как банки или брокеры. Вместо этого используются смарт-контракты – программы, которые автоматически выполняют условия сделок. Например, вы можете обменять валюту, взять кредит или инвестировать, не обращаясь в банк, а прямо через приложение на своем телефоне.

Экосистему цифровых активов составляют следующие участники: майнеры (лица, добывающие криптовалюту за счет мощностей компьютерного оборудования), биржи (место, где можно купить и продать криптовалюту), трейдеры (участники торгов), криптоматы и криптообменники (места вывода и обмена криптовалюты) и банки.

К августу 2024 года мировой рынок криптоактивов достиг 2,2 трлн долларов. Биткоин занимает 53% рынка. Стейблкоины (168,9 млрд долларов) и децент­рализованные финансы (DeFi, 71,4 млрд долларов) делают крипту удобнее и стабильнее.

Технология блокчейн – сердце цифровых активов. Ее можно сравнить с огромным дневником, который ведут тысячи компьютеров по всему миру. Каждая ваша операция, например, перевод, записывается в данный дневник. И никто не может ее изменить или удалить, потому что копии этого дневника есть у всех участников сети.

Это делает блокчейн невероятно бе­зопасным: ваши финансы защищены от кражи, а транзакции проходят без банков, что экономит время и деньги. Например, отправка тысячи долларов из Алматы в Нью-Йорк через банк может стоить 30 долларов комиссии и занять 2–3 дня. С блокчейном же операция обойдется в 1–2 доллара и займет пару минут.

Блокчейн – это не только про деньги. На его основе создают «смарт контракты», которые автоматически выполняются, если условия соблюдены. Представьте: вы покупаете машину, и как только деньги поступают продавцу, право собственности на автомобиль переходит к вам – без нотариуса и долгих проверок. Это удобно, экономит время. Такие технологии уже внедряются у нас в стране ведущими финансовыми игроками при операциях с продажей машин и квартир, и нам важно не остаться в стороне, а стать лидерами в данной инновационной отрасли.

Криптоматы – это устройства, которые позволяют покупать и продавать криптовалюту за наличные или с помощью банковской карты. Они выглядят как обычные банкоматы, но вместо выдачи наличных помогают обменивать фиатные деньги (например, тенге) на биткоин, эфириум и другие цифровые активы, и наоборот. Это удобно для молодежи, которая хочет быстро попробовать криптовалюту, или для путешественников, которым нужны цифровые деньги за границей. Но есть и минусы: комиссии в криптоматах высокие – от 6,5% до 20%, плюс скрытые сборы из-за невыгодного курса обмена. В Казахстане криптоматы пока не получили широкого распространения из-за строгих регуляций, но их внедрение могло бы упростить доступ к цифровым активам.

После покупки криптовалюты ее нужно где-то хранить, и тут существует несколько вариантов. Есть «горячие кошельки» (онлайн-кошельки) – приложения или сайты, которые всегда подключены к Интернету. Например, это кошелек на криптобирже Binance или мобильные приложения Trust Wallet, MetaMask. Такой способ удобен для тех, кто часто покупает, продает или переводит криптовалюту. Вы заходите в приложение с телефона и сразу отправляете биткоин другу. Но есть риск: если хакеры взломают биржу или вы потеряете пароль, ваши деньги могут украсть.

Есть «холодные кошельки« (оффлайн-хранение) – способ хранить криптовалюту без Интернета, чтобы защитить ее от хакеров. Самый популярный вариант – аппаратный кошелек вроде Ledger или Trezor. Это маленькое устройство, похожее на флешку, где хранятся ваши ключи. Вы подключаете его к компьютеру только тогда, когда нужно сделать перевод.

Если вы только начинаете, «горячий кошелек» удобен для небольших сумм, но для крупных вложений лучше использовать «холодное» хранение. Например, студент может держать 50 тыс. тенге в биткоинах на бирже или Trust Wallet, чтобы быстро переводить друзьям, а инвестор с 10 тыс. долларов в криптовалюте выберет Ledger, чтобы спать спокойно.

Почему это важно для государств?

Цифровые активы и блокчейн меняют правила игры в финансах. Они могут влиять на курс национальной валюты, инфляцию, различные сферы жизни. Без контроля способны создать риски для экономики. Например, если люди начнут массово использовать биткоин или любой другой цифровой актив вместо тенге, может пострадать финансовая система. Тенге станет менее востребованным, а собирать налоги окажется сложнее. Так, в Венесуэле, где местная валюта обесценилась, многие перешли на криптовалюту для сохранения сбережений.

Нельзя забывать о риске мошенни­чества и отмывания денег: без регулирования криптовалютой могут пользоваться преступники. В 2022 году, по данным Chainalysis, через криптовалюту было отмыто 14 млрд долларов по всему миру.

Возможны финансовые потери: высокая волатильность (цены могут как подняться, так и упасть в разы) и мошеннические схемы, вроде фальшивых ICO (метод сбора инвестиций в криптовалюте для развития проекта), угрожают инвесторам. И конечно, киберугрозы, взломы бирж и уязвимости смарт-конт­рактов могут лишить людей сбережений.

Но если подойти с умом, цифровые активы принесут огромные выгоды. Это быстрые и дешевые переводы, привлечение инвестиций, налоговые выплаты от майнеров, криптообменников, бирж и трейдеров, новые рабочие места, модернизация энергосистемы страны через инвестиции от майнеров, которые заинтересованы в стабильной подаче электроэнергии.

А еще это развитие нового вида туризма: криптотуристы, которые приезжают в Казахстан,­ обменивают «крипту» на местную валюту и тратят ее в стране, тем самым развивая нашу экономику.

Успехи других стран: чему нам учиться?

Многие государства уже сделали ставку на цифровые активы и получают впечатляющие результаты. Возьмем ОАЭ: в 2022 году там создали Управление по регулированию виртуальных активов (VARA). За год (2023–2024) ­объем операций с криптовалютой в стране превысил 30 млрд долларов, около 30% жителей активно инвестируют в цифровые активы.

Почему это сработало? ОАЭ предложили налоговые льготы и простые правила. Например, в Дубае нет налога на прибыль от криптовалюты для физических лиц, что привлекло инвес­торов со всего мира. Сегодня в стране работают крупнейшие криптобиржи, такие как Binance и Bybit, а местные стартапы процветают.

США – лидер в этой сфере. За год (июль 2023 – июнь 2024) американцы провели сделки с криптовалютой на 1,3 трлн долларов – это 22,5% мирового рынка, по данным Chainalysis. Майнинг внес 4,1 млрд долларов в ВВП США и создал 31 тыс. рабочих мест, особенно в Техасе, где появилось 12,2 тыс. вакансий. Президент Дональд Трамп подписал указ по созданию государственного резерва из биткоинов и других криптовалют, так называемый «Цифровой Форт-Нокс», чтобы укрепить экономику. Это показывает, насколько серьезно Соединенные Штаты относятся к цифровым активам.

Сальвадор стал пионером, сделав биткоин официальной валютой в 2021 году. Там используют геотермальную энергию вулканов для майнинга и добыли 474 биткоина, которые идут на развитие страны. Пос­ле этого туризм вырос на 30%, в том числе благодаря возможнос­ти покупки недвижимости за криптовалюту. Уровень же преступности снизился – люди почувствовали себя безопаснее.

В Сальвадоре открылись офисы крупных финтех-компаний, таких как Bitfinex, а эмитент стейблкоина Tether и вовсе переехал к ним, что привлекло новые инвестиции. Также они ввели программу «Биткоин – визы свободы», позволяющую иностранцам получить вид на жительство при инвестициях в размере 1 млн долларов в биткоинах или стейблкоинах USDT.

Сингапур и Швейцария тоже в авангарде

В Сингапуре Управление денежного обращения (MAS) делит цифровые активы на пять категорий: платежные токены (биткоин), электронные деньги (USDT), токены ограниченного назначения, токены-ценные бумаги и цифровые валюты цент­ральных банков. Такой подход упрощает жизнь инвесторам, делая рынок прозрачным и безо­пасным. 23% сингапурцев, особенно молодежь, активно пользуются криптовалютой. Более 1 000 Web-3 компаний обосновались в Сингапуре. А банк DBS начал предлагать криптосервисы для институцио­нальных клиентов.

В Швейцарии регулятор FINMA классифицирует активы схоже, добавляя «гиб­ридные токены». Благодаря низким налогам и гибкому регулированию в страну переехали крупные криптокомпании, такие как Ethereum Foundation. А в кантоне Цуг, известном как «Криптодолина» и в городе Лугано жители могут оплачивать налоги и коммунальные платежи посредством биткоина и USDT.

А вот пример иного характера: Эстония изначально создала идеальные условия для криптокомпаний. Страна предлагала корпоративный налог 0% на нерас­пределенную прибыль и программу ­e-Residency, что позволяло нерезидентам легко открывать бизнес. Также они первыми в ЕС ввели лицензии для криптобирж и кошельков через обновленный закон о противодействии отмыванию денег.

Это привлекло тысячи компаний: к 2021 году 55% всех зарегистрированных в мире Virtual Asset Service Providers (VASPs) находились в Эстонии, что сделало ее криптохабом Европы, но из-за проблем с отмыванием денег и репутационных рисков государство в дальнейшем ужесточило регулирование, что привело к оттоку бизнеса.

Литва воспользовалась этой ситуацией, став новым лидером в ЕС с прозрачным регулированием. В 2022 году в стране зарегистрировалось более 500 криптокомпаний, включая крупные платформы, такие как Binance и Kraken.

Какие меры предпринимает Казахстан?

Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает развитие цифровых активов, подчеркивая необходимость создания законодательной базы, чтобы стимулировать инфраструктуру обращения цифровых финансовых активов.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал декриминализацию оборота необеспеченных цифровых активов для физлиц при условии миграции пользователей на лицензированные платформы, а также предложил допустить их оборот через провайдеров МФЦА и лицензированные обменные пункты на территории страны, снять ограничения для юрлиц по инвестициям, упростить валютное регулирование и пересмотреть санкции, сместив фокус на организаторов нелегальных обменников.

Для майнеров он предложил создать специальные экономические зоны, отменить НДС на импорт оборудования, приостановить обязательную продажу активов через МФЦА и разрешить импорт электроэнергии, чтобы вернуть Казахстану конкурентоспособность пос­ле сокращения сектора в четыре раза из-за жестких требований.

В свою очередь председатель Нацио­нального банка Тимур Сулейменов предлагает легализовать криптовалюты и криптообменники, отметив, что «криптовалюты уже прочно вошли в жизнь казахстанцев, и их игнорирование не приносит пользы», а также указал на примеры Кыргызстана и Узбекистана, которые обгоняют Казахстан в объемах торговли благодаря регулированию на национальном уровне.

Также недавно глава Нацбанка ­объявил о планах лицензирования криптообменников на территории ­Казахстана, которые выведут транзакции из тени, повысят защиту прав потребителей и усилят контроль за оборотом цифровых активов.

Казахстан пока идет осторожным путем. У нас цифровые активы делят на два типа: обеспеченные (например, привязанные к недвижимости, патентам) и необеспеченные (как биткоин, эфириум и другие). Торговать ими можно только в Международном финансовом центре Астана (МФЦА) – специальной зоне с особыми правилами, соз­данной в 2018 году. По оценкам экспертов отрасли, в 2023 году общий оборот операций с цифро­выми активами в стране составил 4,1 млрд долларов, но 91,5% из них прошли в «серой зоне», то есть вне контро­ля государства.

Майнинг в Казахстане тоже развивается. За три года он принес в бюджет 17,7 млрд тенге налогов. С июля 2023-го в реестр внесли 415 тыс. единиц оборудования для майнинга, выдали 84 лицензии (64 действующие, 13 приостановлены, семь компаний прекратили работу), а также аккредитовали пять майнинговых пулов (три действующих). Объем торгов на биржах МФЦА вырос с 324,2 млн в 2023 году до 1,4 млрд долларов в 2024-м. С 1 января 2025 года майнеры обязаны продавать 75% добытых активов через биржи МФЦА.

МФЦА действует как «регуляторная песочница» – зона, где тестируют новые правила без риска для всей экономики. Например, в МФЦА компании могут запускать криптобиржи, проходить лицензирование и работать по международным стандартам. Это помогает понять, как регулировать рынок, не навредив стране. Но есть ограничение: «песочница» работает только в Астане, а не по всей стране. Это как если бы в одном районе города разрешили ездить на электросамокатах, а в других – нет. Такой подход сдерживает развитие.

Одновременно власти борются с нелегальной криптодеятельностью: в 2024 году Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с оборотом 60 млрд тенге, заморозив активы на 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге), заблокировало более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников и разоблачило две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.

Однако, если снять ограничения и разрешить оборот цифровых активов по всему Казахстану, эффект будет впечатляющим. Гибкие правила привлекут крупных игроков, как это произошло в ОАЭ. Казахстан может стать криптохабом Центральной Азии, конкурируя с Узбекистаном и Кыргызстаном, где тоже начинают развивать этот рынок. Легализация «серой зоны» принесет миллиарды тенге в бюджет. Если ввести налог 10%, это даст более 190 млрд тенге в год – достаточно, чтобы построить десятки школ и больниц.

Майнеры могут помочь модернизировать энергосистему. В США они участ­вуют в балансировке энергосетей, потребляя излишки энергии, когда спрос низкий. В Казахстане уже есть проект «70⁄30»: иностранные инвесторы вносят свои средства в модернизацию ТЭЦ, направляя 70% новых мощностей в общую сеть и 30% – на нужды майнеров. Еще один пример – использование попутного неф­тяного газа (ПНГ) за счет размещения ЦОДов­ на месторождениях. Вместо того, чтобы сжигать газ, его можно превращать в электроэнергию для майнинга. Это снизит выбросы углерода и принесет нефтяникам дополнительный доход.

Что дальше?

Казахстану нужно учиться у лидеров. Во-первых, стоит разделить цифровые активы на большее число категорий, как это делают в Сингапуре: платежные токены, стейблкоины, игровые токены и так далее. Это упростит жизнь инвес­торам и бизнесу.

Во-вторых, нужно ввести гибкие правила и распространить их на всю страну, а не только на МФЦА. Разрешить деятельность криптообменников и криптоматов с прозрачной деятельностью. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уже работает над этим, но важно привлечь и финансовых регуляторов (НБ и АРРФР), чтобы создать сбалансированные правила, которые защитят людей и привлекут инвестиции.

В-третьих, стоит развивать образование в этой сфере. Молодежь должна понимать, как работают цифровые активы, чтобы создавать свои проекты. Например, можно запустить курсы по блокчейну в университетах или даже в школах, как это делают в Южной Корее, где уроки по криптовалютам входят в программу старших классов.

Если Казахстан сделает шаг вперед, он сможет не только заработать миллиарды, но и стать лидером в новом финансовом мире. Это шанс для молодежи строить стартапы, для пенсионеров – безопасно переводить деньги детям за границу и инвестировать, а для страны – занять достойное место на мировой арене.