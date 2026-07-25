Для майнеров в Казахстане утвердили новые правила работы

Компании смогут заключать прямые договоры на поставку электроэнергии сроком до десяти лет

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Правительство Казахстана утвердило правила осуществления стратегического цифрового майнинга. Новый механизм разработан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и направлен на привлечение крупных инвестиций, развитие индустрии цифровых активов и повышение конкурентоспособности страны в этой сфере, передает Kazpravda.kz.

Получение статуса стратегического цифрового майнера будет добровольным. Претендовать на него смогут только компании, соответствующие установленным требованиям и подавшие соответствующую заявку. Рассматривать документы будет специальная комиссия при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития с участием представителей заинтересованных государственных органов.

«Мы последовательно формируем в Казахстане конкурентоспособную и инвестиционно привлекательную юрисдикцию для развития цифровых активов. Институт стратегического цифрового майнинга – еще один шаг в этом направлении», - отметили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Компании, получившие новый статус, смогут заключать прямые договоры купли-продажи электроэнергии с энергопроизводящими организациями сроком до десяти лет. При этом стоимость электроэнергии не должна превышать предельный тариф, установленный законодательством.

Еще одним элементом новой системы станет формирование Национального стратегического крипторезерва. Его планируется пополнять без использования бюджетных средств - исключительно за счет добровольного участия стратегических цифровых майнеров.

Согласно правилам, участники программы будут направлять в крипторезерв не 10% всего объема добытых цифровых активов, а 10% цифровых активов, оставшихся после учета расходов на приобретение и передачу электроэнергии.