Илийским районным судом оглашен приговор в отношении руководителя районного отдела образования Каткеевой Л. и семи бухгалтеров этого же отдела, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы фактически не работающим в сфере образования.

Кроме того, Каткеева, злоупотребляя должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила своего водителя в подведомственную школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно была выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге.

Каткеева осуждена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на госслужбе по 10 лет.

Судебный акт в законную силу не вступил.