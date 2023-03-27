Был запрос – есть ответ

Судя по предварительным итогам голосования, по партийным спискам «Amanat» набирает не больше 40 мандатов. Это говорит о том, что в любом случае при принятии каких-либо важных решений этой политической силе придется привлекать другие партии или же независимых одномандатников, что означает укреп­ление основы для политического торга и роста плюрализма.

В целом я, конечно, поддерживаю появление в Парламенте новых партий, которые ранее в него не входили. Интересен в данном плане опыт «Rеspublica». Это победа для малого и среднего бизнеса – людей, которые, не имея опыта в пуб­личной политике, сумели, однако, объединиться и зарегистрировать политобъе­динение, провести активную избирательную кампанию и преодолеть барьер.

Это победа и для общества, которая заключается в том, что существует ответ на запрос появления новой политической силы. И тот факт, что общество сумело продвинуть партию в Парламент, еще раз доказывает: у этой партии действительно есть свой избиратель. Это тоже плюс многопартийности.

Мы понимаем, что это – люди другого поколения, даже если они знают «красные линии», не противопоставляют себя сложившейся государственной политике. Это люди из реального сектора, не встроенные в номенклатурный аппарат. Они имеют иную прикладную точку зрения относительно дел в экономике. И это опять же – повышение качества дискуссий в Парламенте.

Что касается низкой избирательной активности, то тут я не стал бы делать каких-то громких выводов. Низкими такие показатели явки являются для Казах­стана,­ потому что мы привыкли к несколько другим цифрам.

Но, с другой стороны, мы же понимаем, что существует вариант, когда на выборах прошлых лет эти показатели попросту искусственно «раздувались». И на самом деле не известно, были ли они действительно так высоки.

Сейчас же все было по-честному, и мы получили вполне себе нормальный результат. Низкая явка избирателей, к слову, наблюдается во многих европейских странах. Например, на разного уровня выборах там данный показатель может составлять и 30, и 35, и 40 процентов.

К тому же нужно понимать, что парламентские выборы хоть и интересны своим многообразием, но с реальной политической точки зрения пока не столь принципиальны, ибо Парламент по силе своего влия­ния все еще уступает институту президентства.

Сейчас Казахстан находится в процессе политической переза­груз­ки. Завершен один из этапов, и, безусловно, в будущем нам всем предстоит продолжить работу в этом направлении.