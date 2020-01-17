​Быть человеком – превыше всего

Мероприятия, посвященные 175-летию Абая Кунанбаева, начались еще в прошлом году. Причем не только в нашей рес­публике. Эта дата отмечается и на международном уровне. В университете им. М. Козыбаева тоже проводятся семинары, абаевские чтения, конференции, приуроченные к юбилейной дате.

Абай еще в XIX веке сказал, что для нас, молодежи, самое главное – это знания. В текущем году вышел Закон «О статусе педагога», который утверждает, что педагог должен иметь особое значение в нашей жизни как носитель высокой духовнос­ти, призванный формировать в человеке все самое лучшее.

Абай всю свою жизнь посвятил творчеству, фольклору казахского народа. Как отметил в статье Президент, в этом году книги Абая будут переведены на 10 языков. Это значит, что читать их смогут не только казахстанцы, но и люди многих стран мира. Будет также снят фильм об Абае, пройдут международные конференции и другие мероприятия.

Для Абая модернизация – это значит чистое сердце. Если у человека чистое сердце, значит у него во всем будет удача. А еще под модернизацией подразумеваются большие знания, самосовершенствование, чтобы страна шагала вперед в своем развитии для улучшения благосостояния всех казахстанцев.

Абай стоял у истоков развития нашей страны, будто он знал об этом. Он все чувствовал, многое предугадывал. Все это лежит в основе его творчества. Концепция Абая в том, чтобы мы были настоящими людьми – имели хорошие знания, высокую культуру, обладали духовным богатством души.