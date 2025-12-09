Госказна пополнилась за счет невостребованного наследства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«В казну Японии было возвращено около <...> $833 млн невостребованных активов. Это почти в 4 раза превышает 33,6 млрд иен, зафиксированных в 2013 году, когда начался учет», — говорится в статье газеты The Japan Times со ссылкой на данные Верховного суда.

Резкий рост невостребованного наследства является одним из признаков демографических проблем. Япония страдает от продолжающегося сокращения населения, которое фиксируется с 2009 года. Растет число пожилых людей, которые не состоят в браке и не имеют наследников.

«Ежегодный рост числа смертей может быть одним из факторов», — отметил партнер юридической фирмы Miyake & Partners Кодзи Намбу.

Журнал Fortune ранее сообщил, что власти Токио запустили масштабный социальный эксперимент — переход на четырехдневную рабочую неделю. Новая мера направлена на борьбу с рекордным падением рождаемости и стремительным старением населения. Также вводится новая политика «частичного отпуска по уходу за ребенком», которая позволит некоторым сотрудникам работать на два часа в день меньше.

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие.