Под председательством спикера Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором по предложениям

профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты.

На обсуждение депутатов вносится законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».

Документ подписан 16 ноября 2020 года в целях дальнейшего укрепления сотрудничества с государствами – участниками Совета тюркоязычных государств и определяет статус, привилегии и иммунитет организации в период его деятельности в Казахстане.

Во втором чтении Мажилису предстоит обсудить законопроект «О биологической безопас­ности Республики Казахстан» с сопутствующими поправками.

В проект повестки пленарного заседания включен также разработанный депутатами Парламента законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам укрепления института семьи», по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения.

Наряду с поправками в части формирования государственной семейной политики законопроект содержит нормы, предусмат­ривающие дополнительные меры общей и индивидуальной профилактики бытового насилия.