Ольга Орлова

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом чтении предлагается рассмотреть законопроект с поправками в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Документ разработан депутатами Парламента в целях совершенствования правового регулирования системы госуправления и самоуправления, повышения уровня участия граждан в решении вопросов местного значения, а также усиления подотчетности и прозрачности деятельности маслихатов и акиматов.

На обсуждение депутатов вносится также Соглашение между правительствами Казахстана и Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, а также Протокол к нему, подписанные 29 мая 2025 года в Астане. Документы направлены на соблюдение международных стандартов в части противодействия уклонению от уплаты налогов и обеспечение эффективного обмена информацией между компетентными органами двух стран.

Кроме того, депутаты рассмотрят Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), подписанное 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает формирование единой системы транзита для обеспечения благоприятных условий при перевозке товаров через таможенные границы ЕАЭС и третьих стран.

Проект повестки пленарного заседания включает и новый законопроект о ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами – с другой. По данному документу палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения.

