​Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект законодательных поправок по вопросам культуры.

Мажилис рассмотрит и ратификационный законопроект – казахстанско-сербское Соглашение о международном автомобильном сообщении. Данный документ регулирует перевозку пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казах­станом и Сербией, транзит через их территории, а также перевозки в (из) третьи страны перевозчиками, допущенными к выполнению таких перевозок, и транспорт­ными средствами, зарегистрированными на территории вышеназванных государств. Ратификация данного соглашения позволит создать правовую основу для осуществления автомобильных перевозок между Казахстаном и Сербией и дальнейшего развития казахстанско-сербского торгово-экономического сотрудничества.