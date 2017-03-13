​Бюро Мажилиса

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Адия Кенжегулова

На обсуждение депутатов во втором чтении вносится проект законодательных поправок по вопросам культуры.

Мажилис рассмотрит и ратификационный законопроект – казахстанско-сербское Соглашение о международном автомобильном сообщении. Данный документ регулирует перевозку пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казах­станом и Сербией, транзит через их территории, а также перевозки в (из) третьи страны перевозчиками, допущенными к выполнению таких перевозок, и транспорт­ными средствами, зарегистрированными на территории вышеназванных государств. Ратификация данного соглашения позволит создать правовую основу для осуществления автомобильных перевозок между Казахстаном и Сербией и дальнейшего развития казахстанско-сербского торгово-экономического сотрудничества. 

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