Воспитание мужества

Первый экзамен принимает степь

Сбор журналистов назначили на 5.30 утра. Дорога к Щучинску уже задавала ощущение особого дня. За окном сменялись пейзажи: отражающие небеса озера, над которыми кружили утки и журавли, бескрайняя степь, постепенно переходящая в холмы, и сосновые рощи Бурабая. В какой-то момент прямо перед лобовым стеклом грациозно пролетел ястреб, словно приветствуя нас в этих краях.

А ждало нас погружение в жизнь большого полевого лагеря, где почти тысяча подростков на несколько дней сменили привычный летний отдых на армейский распорядок. Учебный полигон Амандык Военного колледжа им. Ш. Уалиханова встретил экстремальными плюс 35 °C в тени – при том что самой тени здесь почти нет. Степной ветер не охлаждает, а лишь гонит раскаленный воздух вдоль бесконечных рядов армейских палаток. К полудню кажется, что плавится даже камуфляж.

Получить тепловой удар здесь можно за считаные минуты, в чем я убедилась на собственном опыте. С непривычки достаточно недолго побыть под открытым небом, чтобы понять: выносливость на «Айбын» начинается не с подтягиваний и не с кросса. Первый экзамен на прочность здесь принимает сама степь.

Но юные айбыновцы испытание жарой, похоже, воспринимают как часть игры. Мальчики и девочки – в голубых камуфляжных кепках, в багровых и бирюзовых беретах, в форме своего клуба или военного учебного заведения, с нашивками «Жас сарбаз» – держатся собранно, почти по-взрослому.

Открытие XII Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2026» началось с исполнения гимна Казахстана. И этот момент задал тон всему дню: подростки пели не формально, не вполголоса, а с той прямой, еще не отредактированной жизнью гордостью, которая редко бывает постановочной.

«Айбын» берет свое начало с 2015 года, в 2023-м сбор стал меж­дународным. Нынче он объединил 53 команды из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Заместитель минист­ра обороны по воспитательной и идеоло­гической работе генерал-майор Аскар Мустабеков подчерк­нул высокую значимость мероприя­тия, отметив, что оно давно вышло за рамки обычных соревнований.

– Это не только патриотическое воспитание молодежи, которая должна с честью и достоинством продолжать дело наших предков, служить своей Родине, но и укреп­ление связей между странами, – сказал он.

В ходе соревнований участники демонстрировали силу, выносливость и скорость, проявляя поис­тине стальной характер. Одним из самых зрелищных и сложных этапов стал военизированный кросс. Кроме того, они выполнили метание гранаты, упражнение по разборке и сборке автомата, продемонстрировали навыки в стрельбе из пневматической винтовки. Максимальной концентрации и высокой степени взаимодействия потребовало состязание по перетягиванию каната. Предстоял также творческий конкурс «Айбын жұлдызы».

Настроены на победу

В Акмолинскую область прибыли воспитанники Кыргызского национального военного лицея им. Героя Советского Союза Даира Асанова, представители военных лицеев им. Гейдара Алиева и Джамшида Нахичеванского из Азербайджана, военно-пат­риотического движения «Ватан таянчи» Министерства обороны Узбекистана и кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина из России (Татарстан).

Лицеист из Кыргызстана Ажыбек Рыскулов впервые приехал в Казахстан. Он признается, что команда готовилась интенсивно:

– Для нас это возможность проявить себя, получить хороший опыт и познакомиться со сверстниками из других стран.

Сергей Фазлыев, курсант кадетского корпуса из Татарстана, тоже впервые в нашей стране. В его рассказе официальные формулировки быстро уступают место обычному подростковому восторгу.

– Казахстан очень красивый, теплый и гостеприимный! Мы приехали на поезде, нас встретили с баурсаками и чак-чаком. По дороге посмотрели Астану, – поделился Сергей.

Готовились, по его словам, серьез­но – подтягивания, пресс, физические занятия. Перед выез­дом командир дал простое наставление: не переживать и держать командный дух.

Хасан Абрашидов, представитель движения «Ватан таянчи», приятно удивил всех присутствующих, заговорив на казахском языке. Он рассказал, что в прошлом году их команда заняла второе место:

– После соревнований в России у нас было около десяти дней на подготовку. Думаю, мы готовы. В этом году приехали с целью выступить еще лучше, показать достойный результат и занять хорошее место.

Поколение Smart Sarbaz

На первый взгляд может показаться, что перед нами привычная военно-патриотическая линейка: форма, флаги, команды. Но «Айбын-2026» быстро разрушает этот стереотип. Участник движения «Жас сарбаз» обладает не только строевой выправкой. Это подрос­ток, который может за один день снять и смонтировать десятки роликов, управлять дроном, собрать робота-эвакуатора, решить логическую задачу и при этом выдержать армейский режим.

Начальник Национального военно-патриотического центра ВС РК Арман Асенов говорит об этом не без гордости:

– Дети приехали настолько продвинутые, что я сам, как организатор, удивляюсь. Только в день заезда они сняли 25 клипов! У них уже свои тренды, куча просмотров. Наша задача – не отрывать их от технологий силой, а направлять эту энергию в правильное русло.

Именно поэтому для участников движения Арман Асенов предложил создать мобильное приложение «Жасайбын» с элемен­тами геймификации для изу­чения истории и военного дела.

Но цифра на сборах была плотно переплетена с полевой реальнос­тью. На площадке Smart Sarbaz юные инженеры представили проекты будущего. Команда «Жас теңізшілер» презентовала робота-эвакуатора, способного транспортировать раненого весом до 100 кг из опасной зоны. Другие участники показывали автоматизированные комплексы для поиска мин. Рядом – дроны, VR-очки, провода и аккумуляторы. Подростки понимают: современная безопасность – уже не только физическая сила, но и интеллект, и особенно инженерное мышление.

Один из создателей многофунк­ционального беспилотника-разведчика Арсен Азаматов уверен в ее практичности:

– Он универсальный. На него можно устанавливать различные грузы – медикаменты, продукты, боеприпасы. Мне нравится инженерия, авиация, в будущем хочу связать жизнь именно с этой сферой. На «Айбыне» я впервые – надеюсь приобрести новых друзей и получить хороший опыт.

Полевая дипломатия

К полудню, после конкурса робототехники, незаметно подошло время обеда. Участников в столовой кормят просто и сытно: первое, второе, салат, компот и фрукты.

После обеда полигон будто выдохнул и на какое-то время сбавил темп. Ребята разошлись по палаткам. Лагерь затих: жара стояла такая, что любое движение давалось с трудом.

Присев в тени амфитеатра, я размышляла о современных подростках: в них уживаются знания об обновленной Конституции, роботах, дронах, ИИ, а также творческая жилка и строгая дисциплина. Молодцы!

Вдруг со стороны палаточного городка донеслась музыка. Неужели в такой зной у кого-то остались силы танцевать вместо тихого часа? Любопытство взяло верх, и я пошла на звук. На небольшой асфальтированной площадке перед палатками две девушки старательно отрабатывали движения. На невероятной жаре они раз за разом повторяли связки, поправляли друг друга и снова начинали сначала.

Знакомимся. 16-летние Жанар Сагынова и Айдана Сарсенбай приехали из села Шеркала Мангистауской области, выступают за команду «Жас жауынгер». Сейчас они репетируют номер для творческого конкурса.

– Мы ведь девочки, родители поначалу переживали, – говорит Жанар. – Айдана здесь уже второй раз. Я видела ее прошлогодние видео, она мне столько всего рассказывала про «Айбын», я загорелась идеей обязательно принять участие. И у меня получилось!

– Военная сфера, полевые условия – все это кажется сложным и опасным, – дополняет Айдана. – Сначала родители были категорически против моего увлечения. Но когда увидели, что мы занимаемся спортом, творчеством, повышаем знания в гражданском праве и насколько это мне интересно и важно, отпустили на «Айбын». Теперь они гордятся мною.

На вопрос повлиял ли «Айбын» на выбор будущей профессии, Айдана делится планами:

– Собираюсь поступать в Костанайскую академию МВД имени Шракбека Кабылбаева. Документы собраны, комиссия пройдена, осталось сдать ЕНТ и нормативы. Но, к сожалению, это мой последний «Айбын», поэтому немного грустно.

Девушки снова включаются в репетицию. А я вдруг понимаю, что музыка, которую услышала изначально, доносилась из палатки. Прошу разрешения войти. Меня с улыбкой встречают ребята из команды «Ұлар» области Улытау. Без парадной формы, раскрасневшиеся от жары, все очень спортивные. 17-летний Темирлан Акжан настраивает домбру:

– Мы приехали подготовленными и надеемся на призовое место. Сейчас перерыв. Чтобы провести его с пользой и набраться духа перед следующими соревнования­ми, поем национальные песни под домбру.

Рядом сидит парень из Северо-Казахстанской области. Он из другой команды, просто шел мимо, услышал родные мотивы и зашел. Вот она – настоящая дипломатия подросткового возраста: без протокола, переводчиков и длинных речей. Услышал домбру – подошел. Спели вместе – уже свой. В этой душной армейской палатке стали очевидны настоящие смысл и цели «Айбына».

Заметила живой взгляд одного из подпевающих ребятам, им оказался Ярослав Зверев из Улытау. Он занимается грэпплингом и джиу-джитсу. На домбре не играет, но казахский язык знает отлично. На вопрос о будущей профессии он отчеканил:

– Команда у нас очень дружная, все друг друга поддерживают. В будущем хочу связать жизнь с армией, мечтаю попасть в Службу государственной охраны Казах­стана.­ Это мое давнее желание, да и обязанность перед Родиной.

Патриотизм в действии

...Проходя между рядами палаток, услышала разговор двух наставников, прятавшихся от солнцепека. Говорили они о том, насколько важен «Айбын» для их воспитанников, как за термином «патриотическое воспитание» легко потерять конкретного человека, а на «Айбыне» патриотизм проявляется не абстрактно. Он в том, как подросток учится отвечать за команду. Как впервые выдерживает зной, полевые условия, ранний подъем. Как пытается не подвести регион. Как видит рядом сверстника из другой страны и понимает: соревноваться можно жестко, но уважать друг друга – обязательно.

Я не смогла не задать несколько вопросов. Одним из моих собеседников оказался председатель Алматинского отделения молодежного движения «Жас сарбаз» Нурбек Байсаков. На сбор они привезли по 15 участников разного возраста. Сначала его воспитанники прошли областной отбор, затем из победителей сформировали сборную.

– Некоторые приезжают уже третий год. Они встречаются здесь с друзьями из других регионов и стран, общаются, снимают друг друга на видео. Для молодежи такие полевые условия нужны обязательно. Сейчас многие живут в телефонах, в виртуальном мире. А здесь реальность: они начали понимать, что такое воен­ная служба, ответственность, дисциплина, команда. Думаю, из этих ребят в будущем вырастут и генералы, и хорошие военнослужащие, и патриоты своей страны, – поделился он.

Начальник отдела НВП Научно-экспериментального цент­ра Алматинского областного управления образования Нурканат Омарбаев привез команду «Барс». Ребята готовились почти три месяца, прошли районный и городской этапы:

– Детям нравится атмосфера. Ребята учатся вести себя в сложных ситуациях, жить без комфортных условий. Для будущего мужчины это важно.

На вопрос, хотел бы он, чтобы его сын участвовал в таком сборе, отвечает без паузы:

– Конечно! Ему пока 10 лет, но я бы хотел его отправить на сборы. Здесь воспитывают характер.

«Воспитание характера» – фраза знакомая, и на «Айбыне» она перестает быть лозунгом. Так, в конкурсе по подъему туловища у девушек высокую планку задала воспитанница военно-патриотического клуба «Сұңқар» Нурдана Ергазы. Она участвует в сборе уже третий раз.

– Каждый год ставлю цель – показать максимальный результат. В прошлом году сделала 67 повто­рений, а сегодня установила личный рекорд – 83. За этим стоят месяцы тренировок, большой труд и дисциплина. Рада, что оправдала надежды наставников, – говорит Нурдана.

На плацу журналистов познакомили с 18-летней Аружан Матоктановой из Восточно-Казахстанской области. Курсант 1-го курса Военного института Сил воздушной обороны им. Талгата Бегельдинова по специальности «военная медицина» нынче здесь почетный гость.

– Это мой пятый «Айбын», – рассказывает Аружан. – Четыре года была участницей, в 2024-м стала лучшим жассарбазовцем Казахстана. В движение пришла еще в седьмом классе. Именно этот сбор помог мне выбрать профессию. Я смотрела на курсантов и мечтала стать военным врачом.

На вопрос, планирует ли дослужиться до генерала, Аружан отвечает по-военному четко: «Так точно».

Председатель Спортивного комитета Министерства обороны полковник Арман Абеуов называет «Айбын» погружением молодежи в будущую воинскую службу:

– Здесь происходит адаптация через соревнования, дружбу, полевые условия. Ребята живут в палатках, тренируются, учатся распорядку. Кто-то в будущем обязательно свяжет свою жизнь с армией...

Сопричастность

Программа сбора периодичес­ки меняется. Председатель военно-патриотического движения «Жас сарбаз» майор Мейирбек Мендыгалиев (который, к слову, уже восьмой год подряд отмечает свой день рождения на «Айбын») рассказывает, что на этот раз по просьбам ребят, озвученных в соц­сетях, добавили плавание.

В финале сборов участников ждала военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте». Подросткам выдали боевое задание в конверте и маршрут. Им предстояло пройти квест в условиях, максимально приближенных к боевым, где финалом была передача боевого распоряжения командиру на фоне демонстрации реальной мощи казахстанской армии: с авиацией, сухопутными войсками и Силами специальных операций.

...Вечером, когда солнце наконец-то начинает уходить и степной воздух становится мягче, лагерь меняется. Усталость остается, но становится другой – заслуженной.

Обгоревшие лица, пыльная обувь,­ мокрые от жары воротники, сорванные голоса, боль в мышцах – все это потом забудется. А вот первое чувство большого общего дела останется, потому что где-то между роботом-эвакуатором и домброй, между флагами пяти стран и армейскими палатками, между палящим солнцем Бурабая и улыбками ребят рождается то, ради чего и существует «Айбын» – прожитая сопричастность.

Родина – это не слово на плакате. Это люди рядом с тобой. Те, с кем ты исполняешь вместе гимн. Те, кто подает воду в жару. И те, с кем ты только что познакомился у палатки под родную мелодию домбры, летящую над степью.