Бывают ли кредитные чудеса?

Потребительский бум

В обществе то и дело возникают дискуссии относительно закредитованности казахстанцев. При этом одни эксперты утверждают, будто рост кредитования свидетельствует о развитии экономики и нет ничего опасного в том, что до половины своего дохода гражданин тратит на обслуживание кредитов. Дескать, все находится в пределах нормы, установленной финансовым регулятором.

Другие, напротив, выражают обеспокоенность тем, что улучшение жизни казахстанцев обеспечивается за счет кредитования, что наши граждане зло­употребляют займами на текущие нужды.

И всякий раз спорщиков примиряет тот факт, что большинство заемщиков выполняют свои долговые обязательства.

По данным Аналитического центра Первого кредитного бюро (ПКБ), к 1 января 2024 года портфель беззалоговых потребительских займов вырос до 9,5 трлн тенге, увеличившись за год на 28,9%, то есть более чем на четверть.

Численность заемщиков с потребительскими кредитами без залога на начало 2024 года составила 7,8 млн человек. В Аналитическом центре ПКБ в ответ на наш запрос подчеркнули, что общая сумма задолженности по этим заемщикам распределена крайне неравномерно.

Так, если поделить заемщиков с потребительскими кредитами без залога на децили, равные 10-процентные группы в зависимости от размера оставшейся задолженности, то у нижнего дециля, 10% заемщиков, этот показатель не превышал на 1 января 70 тыс. тенге.

У 50% заемщиков – пяти нижних децилей – он ограничен 584 тыс. тенге. Тут общая задолженность составляла всего 10% от совокупного портфеля по данному типу продукта.

При этом у 10% заемщиков с крупными суммами оставшейся задолженности – от 3 млн тенге на человека – совокупный

объем задолженности составил более 4,4 трлн тенге, то есть 47% от общего портфеля на 1 января. Средняя сумма задолженности для этой группы – 5,7 млн тенге.

По итогам прошлого года долги крупных заемщиков выросли более заметно – на 32,4%, тогда как мелких – на 22,5%.

– Если привязать кредиты к средней заработной плате, которая (в первом-третьем кварталах 2023 года. – Авт.) равнялась 327,5 тысячи тенге, то для половины заемщиков средняя оставшая­ся задолженность составляет 0,6 средней зарплаты, для 90% – две заработные платы. У крупных заемщиков – 15,6 средних зарплат, – такие данные привел генеральный директор ПКБ Руслан Омаров на пресс-конференции FCB Media Day.

Аналитики ПКБ дополнительно разъяс­нили, что средняя зарплата по Казахстану – условный показатель, подсчитывае­мый Бюро национальной статистики АСПиР РК на каждый квартал. У конкретного заемщика зарплата может отличаться от среднего уровня как в большую, так и в меньшую сторону.

В ПКБ напомнили также, что оставшаяся задолженность гасится заемщиком не в один день, а в течение определенного срока, который зависит от того, на сколько был взят кредит.

Общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге, что может свидетельствовать о его быстром обновлении. При этом аналитики ПКБ отметили рост выдач на 34,1% к уровню предыдущего года, однако средняя сумма выданного кредита почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге.

Руслан Омаров сообщил, что в 2023 году было выдано около 32 млн потребительских кредитов без залога, при этом чис­ленность населения Казахстана старше 18 лет составляла на начало года около 13 млн человек.

Рынок живой

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1%, до 10,3 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись по сравнению с прежними 25,3% – в 2022-м.

– Что есть закредитованность и закредитовано ли наше население? Мы понимаем: объем кредитования из года в год растет, в том числе и объем потребительских кредитов. Согласно последним статданным, из 18,2 триллиона тенге кредитов для физических лиц больше десяти триллионов – это потребительские кредиты, – говорит начальник отдела информационной политики АРРФР РК Дмитрий Акмаев. – Всплеск потребительского кредитования в прошлом году связан с ростом популярности банковских рассрочек, в том числе беспроцентных, продаж акционных товаров и так называемых «черных пятниц».

Многие банки пользуются такими маркетинговыми инструментами, и значительная часть наших граждан берут товар в рассрочку, выигрывая выгодные условия. Это не хорошо и не плохо, это нормальный процесс развития рынка.

По словам Дмитрия Акмаева, просрочки платежей тоже не столь велики, поскольку сейчас доля просроченной задолженности более 90 дней колеблется от 3,3 до 3,9% от всей суммы кредитования. То есть из взятых физическими лицами 18,2 триллиона тенге только чуть более 800 млрд входит в просроченные займы.

Таким образом, большинство граждан исполняют свои обязательства. Есть однако те, у кого возникают с этим проблемы. Причем агентство выступает за то, чтобы эти проблемы решал не только регулятор, но и сами финансовые организации.

Для этого с 2021 года в Казахстане успешно действует порядок обязательного судебного регулирования просроченных задолженностей. Перед тем как финансовая организация подаст на своего клиента в суд за неисполнение обязательств по кредиту, она должна попробовать эту задолженность урегулировать – сообщить клиенту об этом, предложить рефинансирование или реструктуризацию, возможно, дать отсрочку.

– Клиент может и сам проявить инициативу, если понимает, что не может исполнять по тем или иным причинам свои обязательства. Он обращается в банк или МФО лично или онлайн, но очень важно, чтобы его заявление приобрело официальный статус. Это обращение на бумаге или в электронном виде должно быть зарегистрировано в базе обращений финансовой организации. Консультации по телефону в call-центре или разговор с менеджером официальным обращением не являются, – поясняет Дмитрий Акмаев.

Клиент имеет право приложить подтверж­дающие документы (уволили с работы – приказ об увольнении, снизился доход – выписку из оборотов своего ИП, другие в зависимости от случая) и попытаться найти со своим кредитором компромисс, который может заключаться в любом улучшении финансового состояния заемщика, будь то рассрочка, реструктуризация, рефинансирование, снижение ставки, частичное списание пеней и просрочек.

– Если договориться не удается, то заемщик может обратиться в АРРФР. Наши специалисты изучат проблему и походатайствуют перед кредитором об изменении условий. Если уж и здесь не удалось найти компромисс, тогда проблема решается в суде. Однако опыт показывает: более чем три четверти обращений заканчивается взаимным компромиссом. Это точно хорошая статистика: более 70% решают свои проблемы с кредитором без суда, без длительной просрочки, на каких-то улучшенных условиях, – отмечает Дмитрий Акмаев.

Гайки закрутили потуже

Агентство применяет и дополнительные меры для снижения закредитованности тех граждан, платежеспособность которых вызывает сомнение. Так, например, введено ограничение на выдачу кредитов тем, у кого уже платежи просрочены на 90 и более дней. Такие граждане смогут получить кредит только в рамках работы со своим кредитором по рефинансированию, реструктурированию действующего займа в том же самом финансовом институте.

Обратите внимание: если раньше при просрочке более 90 дней получить рефинансирование можно было в другом банке, теперь такой возможности нет. Да и взять новый кредит, новую рассрочку не получится.

Ведомство также постоянно ужесточает требования к самим финансовым организациям, так называемые пруденциальные нормативы, нагрузку на капитал финансовых организаций. Эти нормативы постоянно увеличиваются как раз для того, чтобы банки и МФО страховали свои риски. Эксперты АРРФР проанализировали, соб­людают ли кредиторы требования о размерах коэффициента долговой нагрузки.

– По закону КДН не должен превышать 50% от совокупного дохода заемщика, то есть он ежемесячно не должен отдавать на оплату всех кредитов – неважно, одного или десяти – больше половины своих доходов. Да, есть организации, которые нарушают это правило, мы такие случаи выявляем либо по заявлению заемщика, либо сами в ходе периодических проверок. Если видим, что финансовая организация выдала кредит, невзирая на уже довольно серьезную долговую нагрузку, требуем привести ее коэффициент в соответствие, чтобы заемщик ни в коем случае не платил больше положенного уровня. Впрочем, это редкость. На деле финансовые организации до половины стараются не доводить, 30–45% от совокупного дохода – это тот предельный КДН, который пропускают скоринговые системы финансовых организаций, – поясняет представитель АРРФР.

Из методики определения КДН ведомство исключило четыре критерия, которые не в полной мере соответствуют оценке платежеспособности заемщика, и теперь таких критериев только 12.

Дополнительно во исполнение поручения Главы государства инициированы поправки в законодательство, они сейчас находятся в Мажилисе Парламента. Суть их в том, что без процедуры урегулирования передача займов коллекторским агентствам будет невозможна. Это может быть сделано только в самых исключительных случаях: заемщик – злостный нарушитель, умышленно не выходит на контакт, пытается скрыться.

Как подчеркивает Дмитрий Акмаев, в этой работе очень важно повышение финансовой грамотности населения. Помимо формирования личного и семейного бюджета, правильное пользование финансовыми продуктами, любыми – будь то кредиты, депозиты, или страховые продукты, рынок ценных бумаг, – для многих казахстанцев представляет проблему.

Из результатов социологического исследования уровня финансовой грамотности населения в 2023 году, представленного агентством в январе, процентная ставка при оформлении потребительского кредита наиболее важна для 45,6% казахстанцев. Срок кредитования важен для 21,5% опрошенных, в основном из Западно-Казахстанской, Карагандинской и Атырауской областей. Еще менее значимыми оказались показатели по сроку возврата – 15,7% и репутации банка – 12,6%.

– Наши социологические исследования финансовой грамотности показывают, что, как правило, казахстанцы не тратят много времени на поиск нужного им банковского продукта: пришел в первый попавшийся банк и согласился на условия, которые предложили. Однако каждый продукт имеет больше чем одну альтернативу, поэтому призываем граждан всегда изу­чать предложения на рынке. Чем больше вы проводите исследований, тем больше шансов найти удобный именно для себя по процентной ставке, срокам, ежемесячному платежу и каким-то возможным бонусам, – отмечает Дмитрий Акмаев.

Умение работать с полученной информацией, к сожалению, тоже не развито у людей. Найти, погуглить достоверные источники, правильно интерпретировать, получить полноценную консультацию, знать, куда обратиться за защитой, не доверять сведениям, прилетевшим неизвестно откуда, – это тоже очень важные навыки, и их в агентстве пытаются гражданам прививать, чтобы, принимая важные решения, они обращались за консультацией к специалистам.

Под лежачий кредитный камень…

Глава государства неоднократно выражал серьезную обеспокоенность уровнем закредитованности граждан, ведь эта проблема, по словам Президента, напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы.

В сентябрьском Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» и январском интервью газете «Egemen Qazaqstan» Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что принятое в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тыс. граждан и начатая в 2023 году процедура банкротства физических лиц снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются системные меры.

В то время когда фокус деятельности банков сместился на предоставление пот­ребительских займов, важно повышать финансовую грамотность населения. В качестве хорошего примера Президент отметил осуществляемый партией «Amanat» проект «Қарызсыз қоғам» и поручил масштабировать его на благо граждан.

На прошлой неделе стартовало обучение первого потока. Если в 2023 году участвовать в проекте могли жители только восьми регионов, то теперь возможность сесть за парты получили все желающие вне зависимости от места проживания. Как сообщил исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек, в нынешнем году во всех 20 регионах республики при филиалах политобъединения будут открыты проектные офисы «Қарызсыз қоғам», где каждый гражданин сможет получить квалифицированную консультацию по финансовым и юридическим вопросам.

Будут также разработаны учебные пособия для школ, колледжей и вузов, что позволит научить более ответственному отношению к финансам около 100 тыс. студентов и 450 тыс. школьников.

По словам Даулета Карибека, основная миссия проекта – помочь людям снизить тяжкое кредитное бремя. Занятия проходят в очном формате в группах до 50 человек в течение пяти рабочих дней. Кроме лекций от экспертов, участников консультируют по самому широкому спект­ру вопросов – от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности.

Кроме того, в процессе обучения им гарантируется помощь юристов. Они индивидуально изучают кредитную историю каждого заемщика и дают практические советы на предмет того, как облегчить долговую нагрузку.

Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться в районный филиал «Amanat» по месту жительства.

Остается добавить: если в прошлом году финансовую грамотность повысили более 65 тыс. казахстанцев, то теперь стоит задача увеличить охват до 750 тыс. человек.