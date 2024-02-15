Бывают ли кредитные чудеса? Экономика 15 февраля 2024 г. 4:30 2 Марина Демченко Потребительский заем может здорово выручить, но что делать, если ежемесячные выплаты по нему вдруг становятся непосильной ношей? коллаж Натальи Ляликовой Потребительский бум В обществе то и дело возникают дискуссии относительно закредитованности казахстанцев. При этом одни эксперты утверждают, будто рост кредитования свидетельствует о развитии экономики и нет ничего опасного в том, что до половины своего дохода гражданин тратит на обслуживание кредитов. Дескать, все находится в пределах нормы, установленной финансовым регулятором. Другие, напротив, выражают обеспокоенность тем, что улучшение жизни казахстанцев обеспечивается за счет кредитования, что наши граждане злоупотребляют займами на текущие нужды. И всякий раз спорщиков примиряет тот факт, что большинство заемщиков выполняют свои долговые обязательства. По данным Аналитического центра Первого кредитного бюро (ПКБ), к 1 января 2024 года портфель беззалоговых потребительских займов вырос до 9,5 трлн тенге, увеличившись за год на 28,9%, то есть более чем на четверть. Численность заемщиков с потребительскими кредитами без залога на начало 2024 года составила 7,8 млн человек. В Аналитическом центре ПКБ в ответ на наш запрос подчеркнули, что общая сумма задолженности по этим заемщикам распределена крайне неравномерно. Так, если поделить заемщиков с потребительскими кредитами без залога на децили, равные 10-процентные группы в зависимости от размера оставшейся задолженности, то у нижнего дециля, 10% заемщиков, этот показатель не превышал на 1 января 70 тыс. тенге. У 50% заемщиков – пяти нижних децилей – он ограничен 584 тыс. тенге. Тут общая задолженность составляла всего 10% от совокупного портфеля по данному типу продукта. При этом у 10% заемщиков с крупными суммами оставшейся задолженности – от 3 млн тенге на человека – совокупный объем задолженности составил более 4,4 трлн тенге, то есть 47% от общего портфеля на 1 января. Средняя сумма задолженности для этой группы – 5,7 млн тенге. По итогам прошлого года долги крупных заемщиков выросли более заметно – на 32,4%, тогда как мелких – на 22,5%. – Если привязать кредиты к средней заработной плате, которая (в первом-третьем кварталах 2023 года. – Авт.) равнялась 327,5 тысячи тенге, то для половины заемщиков средняя оставшаяся задолженность составляет 0,6 средней зарплаты, для 90% – две заработные платы. У крупных заемщиков – 15,6 средних зарплат, – такие данные привел генеральный директор ПКБ Руслан Омаров на пресс-конференции FCB Media Day. Аналитики ПКБ дополнительно разъяснили, что средняя зарплата по Казахстану – условный показатель, подсчитываемый Бюро национальной статистики АСПиР РК на каждый квартал. У конкретного заемщика зарплата может отличаться от среднего уровня как в большую, так и в меньшую сторону. В ПКБ напомнили также, что оставшаяся задолженность гасится заемщиком не в один день, а в течение определенного срока, который зависит от того, на сколько был взят кредит. Общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге, что может свидетельствовать о его быстром обновлении. При этом аналитики ПКБ отметили рост выдач на 34,1% к уровню предыдущего года, однако средняя сумма выданного кредита почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. Руслан Омаров сообщил, что в 2023 году было выдано около 32 млн потребительских кредитов без залога, при этом численность населения Казахстана старше 18 лет составляла на начало года около 13 млн человек. Рынок живой По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1%, до 10,3 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись по сравнению с прежними 25,3% – в 2022-м. – Что есть закредитованность и закредитовано ли наше население? Мы понимаем: объем кредитования из года в год растет, в том числе и объем потребительских кредитов. Согласно последним статданным, из 18,2 триллиона тенге кредитов для физических лиц больше десяти триллионов – это потребительские кредиты, – говорит начальник отдела информационной политики АРРФР РК Дмитрий Акмаев. – Всплеск потребительского кредитования в прошлом году связан с ростом популярности банковских рассрочек, в том числе беспроцентных, продаж акционных товаров и так называемых «черных пятниц». Многие банки пользуются такими маркетинговыми инструментами, и значительная часть наших граждан берут товар в рассрочку, выигрывая выгодные условия. Это не хорошо и не плохо, это нормальный процесс развития рынка. По словам Дмитрия Акмаева, просрочки платежей тоже не столь велики, поскольку сейчас доля просроченной задолженности более 90 дней колеблется от 3,3 до 3,9% от всей суммы кредитования. То есть из взятых физическими лицами 18,2 триллиона тенге только чуть более 800 млрд входит в просроченные займы. Таким образом, большинство граждан исполняют свои обязательства. Есть однако те, у кого возникают с этим проблемы. Причем агентство выступает за то, чтобы эти проблемы решал не только регулятор, но и сами финансовые организации. Для этого с 2021 года в Казахстане успешно действует порядок обязательного судебного регулирования просроченных задолженностей. Перед тем как финансовая организация подаст на своего клиента в суд за неисполнение обязательств по кредиту, она должна попробовать эту задолженность урегулировать – сообщить клиенту об этом, предложить рефинансирование или реструктуризацию, возможно, дать отсрочку. – Клиент может и сам проявить инициативу, если понимает, что не может исполнять по тем или иным причинам свои обязательства. Он обращается в банк или МФО лично или онлайн, но очень важно, чтобы его заявление приобрело официальный статус. Это обращение на бумаге или в электронном виде должно быть зарегистрировано в базе обращений финансовой организации. Консультации по телефону в call-центре или разговор с менеджером официальным обращением не являются, – поясняет Дмитрий Акмаев. Клиент имеет право приложить подтверждающие документы (уволили с работы – приказ об увольнении, снизился доход – выписку из оборотов своего ИП, другие в зависимости от случая) и попытаться найти со своим кредитором компромисс, который может заключаться в любом улучшении финансового состояния заемщика, будь то рассрочка, реструктуризация, рефинансирование, снижение ставки, частичное списание пеней и просрочек. – Если договориться не удается, то заемщик может обратиться в АРРФР. Наши специалисты изучат проблему и походатайствуют перед кредитором об изменении условий. Если уж и здесь не удалось найти компромисс, тогда проблема решается в суде. Однако опыт показывает: более чем три четверти обращений заканчивается взаимным компромиссом. Это точно хорошая статистика: более 70% решают свои проблемы с кредитором без суда, без длительной просрочки, на каких-то улучшенных условиях, – отмечает Дмитрий Акмаев. Гайки закрутили потуже Агентство применяет и дополнительные меры для снижения закредитованности тех граждан, платежеспособность которых вызывает сомнение. Так, например, введено ограничение на выдачу кредитов тем, у кого уже платежи просрочены на 90 и более дней. Такие граждане смогут получить кредит только в рамках работы со своим кредитором по рефинансированию, реструктурированию действующего займа в том же самом финансовом институте. Обратите внимание: если раньше при просрочке более 90 дней получить рефинансирование можно было в другом банке, теперь такой возможности нет. Да и взять новый кредит, новую рассрочку не получится. Ведомство также постоянно ужесточает требования к самим финансовым организациям, так называемые пруденциальные нормативы, нагрузку на капитал финансовых организаций. Эти нормативы постоянно увеличиваются как раз для того, чтобы банки и МФО страховали свои риски. Эксперты АРРФР проанализировали, соблюдают ли кредиторы требования о размерах коэффициента долговой нагрузки. – По закону КДН не должен превышать 50% от совокупного дохода заемщика, то есть он ежемесячно не должен отдавать на оплату всех кредитов – неважно, одного или десяти – больше половины своих доходов. Да, есть организации, которые нарушают это правило, мы такие случаи выявляем либо по заявлению заемщика, либо сами в ходе периодических проверок. Если видим, что финансовая организация выдала кредит, невзирая на уже довольно серьезную долговую нагрузку, требуем привести ее коэффициент в соответствие, чтобы заемщик ни в коем случае не платил больше положенного уровня. Впрочем, это редкость. На деле финансовые организации до половины стараются не доводить, 30–45% от совокупного дохода – это тот предельный КДН, который пропускают скоринговые системы финансовых организаций, – поясняет представитель АРРФР. Из методики определения КДН ведомство исключило четыре критерия, которые не в полной мере соответствуют оценке платежеспособности заемщика, и теперь таких критериев только 12. Дополнительно во исполнение поручения Главы государства инициированы поправки в законодательство, они сейчас находятся в Мажилисе Парламента. Суть их в том, что без процедуры урегулирования передача займов коллекторским агентствам будет невозможна. Это может быть сделано только в самых исключительных случаях: заемщик – злостный нарушитель, умышленно не выходит на контакт, пытается скрыться. Как подчеркивает Дмитрий Акмаев, в этой работе очень важно повышение финансовой грамотности населения. Помимо формирования личного и семейного бюджета, правильное пользование финансовыми продуктами, любыми – будь то кредиты, депозиты, или страховые продукты, рынок ценных бумаг, – для многих казахстанцев представляет проблему. Из результатов социологического исследования уровня финансовой грамотности населения в 2023 году, представленного агентством в январе, процентная ставка при оформлении потребительского кредита наиболее важна для 45,6% казахстанцев. Срок кредитования важен для 21,5% опрошенных, в основном из Западно-Казахстанской, Карагандинской и Атырауской областей. Еще менее значимыми оказались показатели по сроку возврата – 15,7% и репутации банка – 12,6%. – Наши социологические исследования финансовой грамотности показывают, что, как правило, казахстанцы не тратят много времени на поиск нужного им банковского продукта: пришел в первый попавшийся банк и согласился на условия, которые предложили. Однако каждый продукт имеет больше чем одну альтернативу, поэтому призываем граждан всегда изучать предложения на рынке. Чем больше вы проводите исследований, тем больше шансов найти удобный именно для себя по процентной ставке, срокам, ежемесячному платежу и каким-то возможным бонусам, – отмечает Дмитрий Акмаев. Умение работать с полученной информацией, к сожалению, тоже не развито у людей. Найти, погуглить достоверные источники, правильно интерпретировать, получить полноценную консультацию, знать, куда обратиться за защитой, не доверять сведениям, прилетевшим неизвестно откуда, – это тоже очень важные навыки, и их в агентстве пытаются гражданам прививать, чтобы, принимая важные решения, они обращались за консультацией к специалистам. Под лежачий кредитный камень… Глава государства неоднократно выражал серьезную обеспокоенность уровнем закредитованности граждан, ведь эта проблема, по словам Президента, напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы. В сентябрьском Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» и январском интервью газете «Egemen Qazaqstan» Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятое в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тыс. граждан и начатая в 2023 году процедура банкротства физических лиц снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются системные меры. В то время когда фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов, важно повышать финансовую грамотность населения. В качестве хорошего примера Президент отметил осуществляемый партией «Amanat» проект «Қарызсыз қоғам» и поручил масштабировать его на благо граждан. На прошлой неделе стартовало обучение первого потока. Если в 2023 году участвовать в проекте могли жители только восьми регионов, то теперь возможность сесть за парты получили все желающие вне зависимости от места проживания. Как сообщил исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек, в нынешнем году во всех 20 регионах республики при филиалах политобъединения будут открыты проектные офисы «Қарызсыз қоғам», где каждый гражданин сможет получить квалифицированную консультацию по финансовым и юридическим вопросам. Будут также разработаны учебные пособия для школ, колледжей и вузов, что позволит научить более ответственному отношению к финансам около 100 тыс. студентов и 450 тыс. школьников. По словам Даулета Карибека, основная миссия проекта – помочь людям снизить тяжкое кредитное бремя. Занятия проходят в очном формате в группах до 50 человек в течение пяти рабочих дней. Кроме лекций от экспертов, участников консультируют по самому широкому спектру вопросов – от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности. Кроме того, в процессе обучения им гарантируется помощь юристов. Они индивидуально изучают кредитную историю каждого заемщика и дают практические советы на предмет того, как облегчить долговую нагрузку. Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться в районный филиал «Amanat» по месту жительства. Остается добавить: если в прошлом году финансовую грамотность повысили более 65 тыс. казахстанцев, то теперь стоит задача увеличить охват до 750 тыс. человек. #банк #население #кредиты #Финансовая грамотность #закредитованность