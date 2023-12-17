Бывшая первая ракетка мира может завершить карьеру

Спорт
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Вахитов Елдос
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Симона Халеп прокомментировала апелляцию в CAS по допинговому делу, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт-Экспресс

Румынку дисквалифицировали на 4 года, но 7-9 февраля CAS рассмотрит ее апелляцию, сообщает Sports.ru.

"Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь. Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большой катастрофой", – сказала Халеп.

Симона Халеп - румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.

Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018, Уимблдон 2019); финалистка трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017, Открытый чемпионат Австралии 2018); победительница 24 турниров WTA.

Третья теннисистка в истории, заработавшая призовыми более 40 000 000 долларов.

#теннис #допинг #Симона Халеп

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