Бывшая первая ракетка мира может завершить карьеру

Симона Халеп прокомментировала апелляцию в CAS по допинговому делу, передает Kazpravda.kz
Румынку дисквалифицировали на 4 года, но 7-9 февраля CAS рассмотрит ее апелляцию, сообщает Sports.ru.
"Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь. Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большой катастрофой", – сказала Халеп.
Симона Халеп - румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.
Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018, Уимблдон 2019); финалистка трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017, Открытый чемпионат Австралии 2018); победительница 24 турниров WTA.
Третья теннисистка в истории, заработавшая призовыми более 40 000 000 долларов.