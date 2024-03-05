Бывшие топ-менеджеры Twitter требуют от Маска в суде $128 млн выходного пособия

По информации Bloomberg, экс топ-менеджеры Twitter потребовали от Маска $128 млн выходного пособия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Коллаж: pluggedin.ru

Среди истцов — бывшие исполнительный директор Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, главный юридический консультант Шон Эджетт и главный юрист Виджай Гадде. Они обвинили Маска в многочисленных нарушениях трудового права, в частности в невыплате выходных пособий тысячам работников, которые были уволены через несколько месяцев после поглощения компании.

Кроме того, каждый из топ-менеджеров после увольнения также должен был получить значительные выплаты, на одного только Аргавала приходилось около $50 млн. Однако, по их словам, Маск публично пообещал ничего им не выплачивать, чтобы вернуть около $200 млн от сделки по покупке Twitter.

«Под контролем Маска Twitter превратился в преступника, который обманывает сотрудников, арендодателей, поставщиков и других. Маск не платит по счетам, считает, что правила к нему неприменимы, и использует свои богатство и власть, чтобы грубо обмануть всех, кто с ним не согласен», — говорится в их иске.

Ранее стало известно о двукратном уменьшении стоимости соцсети Twitter после ее покупки Илоном Маском.