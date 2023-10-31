Соцсеть X подешевела вдвое после ее покупки Маском

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По словам человека, знакомого с ситуацией, сотрудникам компании предложили акции с ограниченным доступом по цене $45 за штуку. Илон Маск во время покупки заплатил $54,20 за акцию.

Аналитики связывают такое стремительное падение с рядом довольно сомнительных бизнес-решений Илона Маска, который изменил некоторые правила в отношении контента и с того момента лишился более половины рекламных доходов.

К тому же бизнесмен в целях экономии уволил 80% сотрудников соцсети — их число сократилось до 1,5 тыс., однако в июле отмечал, что у компании «по-прежнему отрицательный денежный поток».

Так например, Илон Маск надеялся перейти от рекламы к платным подпискам на платформе, однако, под подсчетам Bloomberg, ее оформили менее 1% от числа всех пользователей соцсети Х.

Летом нынешнего года эксцентричный миллиардер не исключил, что принадлежащая ему соцсеть может «потерпеть неудачу, как многие и предсказывали».

«Печальная правда заключается в том, что сейчас нет великих «социальных сетей», — добавил он. Маск пообещал приложить все усилия, чтобы «была хотя бы одна».



Бизнесмен говорил о планах создать на платформе X «суперприложение». К концу октября в приложении появилась ранняя версия функции аудио- и видеозвонков.

По сведениям Bloomberg, в будущем социальная сеть станет конкурентом видеохостингу YouTube и соцсети для делового общения LinkedIn.