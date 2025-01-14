Бывший курсант зарубежного лагеря боевиков задержан КНБ

Фото: КНБ

В январе 2025 года КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры в городе Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресечена деятельность религиозных радикалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Взяты под стражу 3 лица, подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

«Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии», – отметили правоохранители.

Сообщается, что в ходе следственных действий по местам их проживания изъяты религиозная литература, иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.