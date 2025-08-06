Фото: fc-akhmat.ru

Об этом клуб российской премьер-лиги (РПЛ), за который выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, объявил на своём официальном сайте.

Ранее российский специалист уже возглавлял грозненский клуб. В сезоне-2012/2013 под его руководством «Терек» (прежнее название «Ахмата») занял восьмое место в РПЛ, что на тот момент являлось лучшим результатом в клубной истории.

Напомним, прошлым летом Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана, сменив на посту другого российского специалиста Магомеда Адиева.

Под его руководством команда крайне неудачно провела шесть матчей в Лиге наций УЕФА и набрала одно очко с разницей мячей 0:15, став одной из худших сборных в турнире и вылетела в дивизион С. В результате чего российский наставник был отправлен в отставку в январе текущего года, проведя на тренерском мостике казахстанской сборной чуть больше полугода.

Ранее стало известно о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова в московское «Динамо».